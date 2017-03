Na tohtoročnom Agrosalóne v Nitre vystavuje o tretinu menej vystavovateľov

dnes 12:01 -

Priestor pre 105 vystavovateľov a spoluvystavovateľov poskytuje tohtoročný veľtrh Agrosalón 2017, ktorý sa dnes začal na nitrianskom výstavisku agrokomplex Národné výstavisko, š.p. Na veľtrhu sa podľa informácie hovorcu výstaviska Martina Lužbeťáka prezentujú vystavovatelia zo Slovenska, z Českej republiky, Maďarska, Poľska, Nemecka, Rakúska, Bieloruska a Talianska.

„Naším spoločným cieľom je odprezentovať prestížny salón pre poľnohospodárske stroje a mechanizáciu, zabezpečiť vysokú odbornú úroveň podujatia a poskytnúť optimálne podmienky vystavovateľom na uzatvorenie čo najväčšieho množstva obchodných transakcií,“ skonštatoval riaditeľ výstaviska Mário Dinga. Novinkou tohto ročníka je prezentácia historickej poľnohospodárskej techniky, ktorú pripravilo Slovenské poľnohospodárske múzeum. Špecializovaná výstava poľnohospodárskej technicky Agrosalón mala svoju premiéru na nitrianskom výstavisku v roku 2007 a má dvojročnú periodicitu.

Tohtoročný šiesty ročník Agrosalónu je poznačený neúčasťou členov Agrionu - Združenia dodávateľov pôdohospodárskej techniky SR na veľtrhu. V porovnaní s predchádzajúcim ročníkom klesol počet vystavovateľov o tretinu. „Mali sme viaceré dôvody. Neférové cenové podmienky ponúkané vedením Agrokomplexu pre členov Agrionu i zarážajúci neseriózny prístup vedenia výstaviska k rokovaniu. Napríklad v podobe priameho oslovenia výrobcov strojov zástupcami výstaviska a ich nabádanie na riešenie situácie mimo oficiálnych zastúpení výrobcov v SR,“ zdôvodnil rozhodnutie nezúčastniť sa po prvý raz v histórii Agrosalónu na veľtrhu konateľ spoločnosti Moreau Agri Madunice Pavol Domorák.

Súčasťou tohtoročného veľtrhu sú sprievodné podujatia pre odbornú i laickú verejnosť. Najúspešnejší vystavovatelia na Agrosalóne získajú Ceny veľtrhu Agrosalón 2017 v piatich kategóriách. Súťaž je zameraná na exponáty, ktoré sú vystavené na veľtrhu, dosahujú parametre svetovej úrovne alebo určujú trend vývoja v danom odbore. Členovia Agrionu sa obávajú, že v súčasnej situácii stratí ocenenie svoju hodnotu. „Niekoľko ocenených produktov máme aj v našom sortimente. No teraz sú z desiatich najpredávanejších značiek traktorov na Slovensku na veľtrhu vystavené dve a rovnaké je to u kombajnov. Akú hodnotu bude mať cena, keď ju môžu dať každému vystavovateľovi?,“ pýta sa Peter Matejovič, riaditeľ spoločnosti Ematech Radošina. V minulom roku bolo na Slovensku prihlásených do evidencie 779 nových traktorov. Viac ako štvrtinový podiel na trhu dosiahla značka Zetor, za ňou nasledujú John Deere, Case, New Holland a Deutz – Fahr. „Ani jedna z nich nie je na veľtrhu zastúpená prostredníctvom svojho importéra,“ povedal Juraj Huba z Agrionu.