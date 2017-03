Z berlínskeho múzea ukradli stokilový zlatú mincu v hodnote najmenej štyri milióny dolárov

Zdroj: AP

Zmiznutá kanadská minca s názvom Big Maple Leaf v nominálnej hodnote milión dolárov bola z rýdzeho zlata. Rovnakých mincí je na svete len päť a vyraziť ich nechala kanadská kráľovská mincovňa v roku 2007. Razili sa na zákazku. Do Guinessovej knihy rekordov sa dostali vďaka čistote zlata 999,99/1000.



Na jednej strane má portrét kráľovnej Alžbety II, ktorá tiež jeden exemplár vlastní, a na druhej strane je javorový list. Má hrúbku tri centimetre s priemerom vyše pol metra.





Zlodeji sa do Bodeho múzea vlámali v noci. Podľa polície ich zrejme bolo viac, pretože by jeden človek sto kilogramov drahého kovu nepozorovane odniesol len ťažko. Podľa hovorcu Berlínskej polície Winfrieda Wenzela sa zlodeji do múzea vlámali o 3:30 nadránom, zrejme zadným oknom. Potom vnikli do expozície, kde vzali iba túto jedinú mincu. Prekonať pritom museli nepriestrelné sklo, ktoré exponát zabezpečovalo.



Nemecká polícia uviedla na Twitteri, že lupiči pravdepodobne použili rebrík, ktorý sa našiel pri neďalekej železničnej trati. Prímestská železničná doprava bola prerušená, pretože vyšetrovatelia prečesávali priestor a zaisťovali stopy. Polícia sa nevyjadril a k tomu, ako dokázali zlodeji vyniesť tak extrémne ťažký kúsok z múzea bez toho, aby si ich niekto všimol, alebo sa spustil alarm.



Bodeho múzeum sa nachádza na zozname UNESCO a má jednu z najväčších numizmatických zbierok na svete. Zbierka zahŕňa 102 000 mincí z antického Grécka a asi 50 000 rímskych mincí.