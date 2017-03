Najbezpečnejšia minca sveta spôsobuje problémy s parkovaním

Zdroj: BBC;aktualne

Briti oddnes platia novými jednolibrovými mincami. Tamojšia vláda sa rozhodla zmeniť tradičnú podobu libry po tridsiatich rokoch. Dôvodom je veľké množstvo falzifikátov. Podľa prieskumov kráľovskej mincovne je falošná každá tridsiata kovová libra, teda celkom asi päťdesiat miliónov kusov.

Britská mincovňa priznáva, že falšovanie doterajších mincí bolo jednoduché. Libra sa vyrábala zo zmesi medi, zinku a niklu, falošné peniaze sú väčšinou vyrobené z olova a nastriekané zlatou farbou. V minulosti policajti odhalili falšovateľské dielne, kde organizované gangy vyrábali kovové peniaze za pomoci falošných kovových kotúčov, na ktoré razili hodnotu a podobu mince.



Nová libra má veľké množstvo nových bezpečnostných prvkov. Prvýkrát nie je okrúhla, ale má dvanásť frézovaných hrán, čo umožní rozpoznať falzifikát aj hmatom. Je vyrobená z dvoch rôznych kovov zlatej a striebornej farby. Kvôli veľkému množstvu falzifikátov vyvinula mincovňa počítačový program, ktorý umožňuje vložiť ochranné prvky priamo dovnútra kovovej mince, napríklad mikropísmo. Ako prvý v histórii navyše Briti používajú na ochranu kovových mincí bezpečnostné prvky známe z papierových bankoviek. Jedným z nich je skrytý hologram, ktorý sa mení na povrchu mince zo symbolu libry na číslo jedna. Životnosť novej mince má byť až 25 rokov.

Nová minca je tiež ľahšia, tenšia a väčšia. Briti kvôli tomu musia vymeniť všetky stroje na mince, automatické pokladne, parkovacie hodiny, automaty i vozíky v supermarketoch. Už pred troma rokmi odhadla britská vláda celkové náklady obchodníkov spojené s premenou na sto miliónov libier (takmer 116 miliónov eur).





Niektorí obchodníci na to stále nie sú pripravení, hoci kráľovská mincovňa informovala o zmene už na začiatku roka 2014. Napríklad obchodný reťazec Tesco dočasne necháva pre zákazníkov odomknuté nákupné košíky. Prevádzkovatelia automatov majú úpravy naplánované ešte na niekoľko ďalších mesiacov. Britská asociácia pre parkovanie uvádza, že upraviť systém, ktorý overuje platnosť mincí v automatoch, vyjde na 90 až 130 libier (104-150 eur) pre každý prístroj. Ak sú automaty zastarané, vyjde to ešte drahšie. Prevádzkovatelia ich radšej vymenia za nové, to ale zatiaľ nestihli. "Nové mince nebude prijímať zatiaľ asi štvrtina parkovacích automatov v Británii. V niektorých oblastiach sa budú musieť ľudia pripraviť na problémy s parkovaním," povedal hovorca asociácie David Smith v rozhovore pre BBC.

Nová libra má z jednej strany portrét kráľovnej Alžbety II., Z druhej strany kresbu pätnásťročného študenta Davida Pearce, ktorý vyhral celoštátnu súťaž. Symboly zastupujú každú z krajín Spojeného kráľovstva - ruža Anglicko, pór Wales, bodliak Škótsko a ďatelina Severné Írsko - všetky vyrastajú zo spoločnej stopky v britskej korune. Z reakcií na sociálnych sietí vyplýva, že nová podoba mince sa Britom páči.

Kráľovská mincovňa začala raziť novú libru na začiatku roka 2016. Za ten čas pripravila miliardu a pol kusov mincí, ktoré teraz vstupujú do obehu. Staré mince môžu ľudia utrácať len do polovice októbra tohto roka, potom už nebudú uznávané ako oficiálne platidlo.

Doterajšie libry sa razili od roku 1983, do obehu sa postupne dostalo viac než dve miliardy kusov s dvadsiatimi štyrmi rôznymi vzormi. Zberatelia dražia libry so vzácnejšími vzormi za desaťnásobok ich hodnoty. Patrí k nim napríklad minca so symbolom mesta Edinburgh z roku 2011, ktorých bolo ako jediných vyrazených menej ako milión kusov.