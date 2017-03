Francúzska firma Total investuje v USA do spoločného petrochemického podniku

dnes 20:16 -

Francúzska energetická spoločnosť Total oznámila, že investuje do vytvorenia niekoľkomiliardového spoločného petrochemického podniku v Texase. Firma chce využiť súčasné "pre firmy priateľské prostredie" v USA, ktoré prišlo s nástupom Donalda Trumpa do úradu prezidenta.

Total dnes v Paríži oznámil, že spolu s chemickými firmami Borealis a Nova vybuduje na pobreží Mexického zálivu dve petrochemické zariadenia, z toho jedným by mal byť závod na výrobu polyetylénu v texaskom meste Bayport. Podľa francúzskej firmy by projekt, ktorý ešte musia schváliť regulačné úrady, mal začať fungovať v roku 2020 a vytvoriť by mal minimálne 1500 nových pracovných miest. V súčasnosti Total v USA zamestnáva v ropnom a plynárenskom sektore a v rámci projektov solárnej energie okolo 6000 ľudí.

Oznámený projekt je najväčšou investíciou Totalu v petrochemickej oblasti. Firma chce využiť výhodné podmienky po nástupe Donalda Trumpa k moci, keďže nový americký prezident je známy svojou podporou energetickému sektoru. Francúzska spoločnosť dodala, že celý projekt má hodnotu niekoľko miliárd dolárov a ona v ňom bude mať 50-% podiel.