Producenti ropy sa dohodli, že preskúmajú predĺženie dohody o obmedzení ťažby

V predbežnom návrhu dohody sa pritom hovorilo, že výbor zaznamenal veľkú zhodu a odporúča predĺženie dohody o šesť mesiacov.

Ale v konečnej verzii sa uvádza len to, že výbor žiada technickú skupinu a sekretariát OPEC o preskúmanie podmienok na ropnom trhu, aby v apríli mohli producenti zvážiť predĺženie dobrovoľného zníženia ťažby.

Analytici pritom varujú, že ak sa dohoda nepredĺži, môže to viesť k poklesu cien komodity.Zatiaľ nie je jasné, prečo sa zmenil text vyhlásenia, aj keď zdroj z ropného priemyslu naznačil, že výbor nemá mandát na to, aby niečo odporúčal.OPEC a 11 ďalších producentov na čele s Ruskom sa vlani dohodli na znížení ťažby v 1. polovici tohto roka dohromady o takmer 1,8 milióna barelov (1 barel = 159 litrov) ropy denne, aby podporili rast jej cien a zníženie zásob v skladoch. Platnosť dohody je šesť mesiacov s možnosťou predĺženia o ďalších šesť mesiacov.Ruský minister energetiky Alexander Novak na otázky novinárov odpovedal, že je príliš skoro hovoriť o tom, či bude dohoda predĺžená, hoci funguje a všetky zúčastnené štáty viac-menej plnia svoje sľuby. Objavili sa totiž sťažnosti, že kombinovaná redukcia ťažby členov aj nečlenov OPEC dosiahla vo februári len 94 % plánovaného objemu.Rusko sa zaviazalo, že svoju produkciu zníži o 300.000 barelov ropy denne, a to do konca apríla 2017.