Odborári sa v závode Kia Motors Slovakia dohodli na zvýšení miezd

dnes 15:16 -

"Naši zamestnanci sa tento rok spontánne rozhodli dať pri kolektívnom vyjednávaní signál a vyjadriť spoločnú ideu, že chceme skokovo zmeniť naše mzdy. Toto sme komunikovali od začiatku kolektívneho vyjednávania až do konca. A aj na základe odhodlania a neskutočného úsilia všetkých zamestnancov, ktorí nám svojím postojom a solidaritou dávali podporu, sa nám podarilo včera (26.3.) neskoro v noci dohodnúť dodatok č. 3 ku kolektívnej zmluve," povedal Chládek.



Predseda NR SR zdôraznil, že jeho úlohou je počúvať problémy investorov aj problémy ľudí. "Minulý týždeň tu bola štrajková pohotovosť. Chcel som, aby aj naši ľudia cítili pozíciu štátu a záujem. Uznajte sami, keď sú tu malé nárasty tarifných miezd z hľadiska desať rokov existencie Kie. Kia prišla, postavila závod, musela sa uchytiť na medzinárodných trhoch, kým dosiahla taký odbyt a kvalitu. Nárast mzdy v priemere bol za desať rokov zhruba okolo 200 eur pri robotníckej profesii," uviedol Danko."Ja som neprišiel licitovať o financiách. Prišiel som vyjadriť podporu. A vypočuť aj problémy, ktoré vníma manažment Kie. Pretože aj jemu patrí veľká úcta a hlavne úcta investorovi, pretože v tomto regióne vytvoril pracovné miesta. Považujem za veľmi dôležité zachovať citlivosť a vyváženosť, nenarúšať tieto dialógy. Ale bol to už moment, kedy som si povedal, že mám záujem o hlbší dialóg, pretože situácia tu bola vážna. Som rád, že počas víkendu sa tieto veci pohli," dodal predseda NR SR.Predseda ZO OZ KOVO KIA Žilina podotkol, že dohodu považujú za čiastkový úspech a berú ju ako štartovaciu čiaru. "Nielen pre nás, ale myslím si, že pre všetkých zamestnancov na Slovensku. Aby sme si začali trošku viac veriť. A aby sme začali pri tých hospodárskych výsledkoch, ako naši zamestnávatelia majú, pýtať si viac. Verím, že kompromis, ktorý sme uzatvorili so zamestnávateľom a ktorý, samozrejme, nie na 100 percent splnil naše požiadavky, budú vnímať zamestnanci pozitívne. A bude to signál pre nás všetkých, aby sme sa do budúcna ešte viac a intenzívnejšie nebáli hlásiť o svoje práva, ku ktorým patrí aj právo na spravodlivú mzdu," uzavrel Chládek.