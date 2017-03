Súdruhovia v čínskej centrálnej banke vedia, čo dokážu s digitálnou menou, ale nie s hotovosťou

Zdroj: QZ

Za zrejmé výhody takéhoto kroku určite patria nižšie prevádzkové náklady, vyššia účinnosť a lepšiu kontrolu nelegálnych peňažných tokov. To sú aj dôvody citované čínsku centrálnou bankou. Ale centrálna banka sa zdá byť v tomto smere ešte ambicióznejšia. Vo svojom prejave guvernér čínskej centrálnej banky Čou Siao-čchuan, spomenul ešte jeden dôvod. Záporné úrokové sadzby.

"Ak budú všetci držať hotovosť, záporné úrokové sadzby sú nanič," zhodnotil Čou na výročnej konferencii v provincii Hainan. "S rastom popularity digitálnej meny bude využitie hotovosti výrazne klesať... V prípade extrémnej deflácie by boli záporné úrokové sadzby možno užitočnejšie než vyhadzovanie peňazí z vrtuľníka."





Zdá sa, že to bolo po prvýkrát, čo čínska centrálna banka dala priamo do súvisu vydávanie digitálnej meny a svoju menovú politiku, a najmä s negatívnymi úrokovými sadzbami. Záporné sadzby zaviedli v ostatných rokoch banky v Japonsku, Švédsku, Švajčiarsku a Dánsku na stimulovanie hospodárskeho rastu a zvýšenie inflácie. Úspešnosť tohto kroku sa v rôznych krajinách líši. Čína naopak sadzby zvyšuje, jej ekonomika stále zrýchľuje. Napriek tomu sa ale čínski politici zrejme pripravujú na to najhoršie. Čou to dal jasne najavo vo svojom prejave, že čínska centrálna banka by nemala vylúčiť zavedenie záporných sadzieb ak v krajine dôjde k deflácii. Ale v takom prípade by ľudia radšej držali fyzickú hotovosti, ako utrácať peniaze. Zhou si myslí, že kým sa väčšina papierových bankoviek nahradí digitálnou menou, problém bude zotrvávať. vyriešený.

PBoC sa obracia na blockchain technológiu pre vytvorenie vlastnej digitálnej meny, ale zároveň aj zintenzívnila dohľad nad čínskymi Bitcoinovými burzami. Pravdepodobne kvôli obavám z odlivu kapitálu a praniu špinavých peňazí. Výsledkom je, že hlavné obchodné platformy zastavili obchodovanie s maržou, okrem iného, v snahe upokojiť regulátora.