Jablko ďaleko od stromu: Čo by ste mali urobiť, aby ste svoje finančné zlozvyky nepreniesli na svoje deti

Finančná gramotnosť a schopnosť robiť uvážené finančné rozhodnutia patria medzi nevyhnutné zručnosti, ku ktorým treba mladých ľudí viesť od útleho veku. Tento týždeň máme European Money Week, 3. ročník európskeho tematického týždňa zameraného na zvyšovanie povedomia o význame finančného vzdelávania mladých ľudí. Možno by to mohol byť impulz, aby ste si našli čas, pre finančnú výchovu svojich detí.



Pravidelne sa rozprávajte s deťmi o peniazoch

Prieskum, v ktorom bolo oslovených 1014 rodičov 8 až 14-ročných detí, zistil, že u ľudí, ktorí diskutujú o finančných témach so svojimi deťmi aspoň raz týždenne, bola výrazne väčšia pravdepodobnosť, že ich deti budú robiť správne finančné rozhodnutia. 64 percent opýtaných v prieskume uviedlo, že týždenné hovoria so svojimi deťmi o peniazoch, zatiaľ čo 41 percent túto tému so svojimi deťmi nepreberá vôbec. Odborníci odporúčajú, aby tieto rozhovory neboli krajne vyhrotené, skôr niečo jednoduchšie, napríklad koľko sa dáva prepitné, alebo koľko sa dá ušetriť na nákupe vo výpredaji, alebo vysvetlenie, prečo ako rodina tento rok nepôjdete na dovolenku k moru. Na debaty o financiách s deťmi nie je nikdy priskoro. Hneď ako sa dieťa začne zaujímať o mince a bankovky v peňaženke, nadišiel ten správny čas o nich hovoriť.

Nechajte deti spravovať svoje vlastné peniaze

Deti, ktoré majú určitú kontrolu nad svojimi financiami, sú menej náchylné minúť ihneď ako sa k nim dostanú. Podľa prieskumu sa ale hanbia, že majú menej ako ostatné deti. Nech už dávate svojim deťom vreckové, alebo nie, mali byť mať nejaké peniaze, s ktorými môžu operovať, tvrdia odborníci.

Deti potrebujú vedieť, že existujú štyri základné veci, ktoré môžete robiť s peniazmi. Šetriť, minúť, investovať a darovať ich. Vy by ste s nimi mali prebrať všetky tieto aspekty. Ak vás malé deti budú vidieť len ako míňate peniaze v obchode a nebudete sa s nimi na túto tému rozprávať, budú si myslieť, že peniaze slúžia výhradne na kúpu vecí. Ak dieťa používa prasiatko so štyrmi komorami, jednou pre každý aspekt, začnú premýšľať o svojich finančných prioritách.

Spoliehať sa na školu v rámci finančného vzdelávania sa nevypláca, základy by sa mali naučiť doma. Odovzdať im svoje skúsenosti. Pred tým je ale dobré sa pozrieť do zrkadla a zodpovedať si niektoré otázky ako napr. "Aký životný štýl vedieme? Aký vzor tým dávam svojmu potomkovi? Ak si na to netrúfate, po ruke je množstvo literatúry. Základná schéma je viac-menej rovnaká. Tu sú míľniky, ktorých by ste sa mohli držať.







Čo by ste ako rodič mohli urobiť, ak sú vaše deti:

Vo veku 3 až 4 roky

Vysvetliť im, že peniaze sa zarábajú prácou a používajú sa na nákup vecí.

Zbytočne im nehovoriť, na čo slúži platobná karta, radšej použiť pri nákupoch s deťmi čo najčastejšie skutočné peniaze.

Vysvetliť im čo sú mince a čo bankovky.



Vo veku 5 až 7 rokov

Absolvujte spoločne príklad v praxi. Počítanie peňazí a nákup za ne v obchode, alebo aj doma počas hry.

Vo veku 8 až 10 rokov

Pripravte im drobné úlohy, prostredníctvom ktorých sa naučia spoznávať hodnotu vlastnoručne zarobených peňazí.

Dajte im väčší príspevok, aby preukázali väčšiu finančnú zodpovednosť.

Vytýčte im dlhodobejšie ciele.

Otvorte im vlastný bankový účet.

Vo veku 11 až 13 rokov

Rozvíjajte ich zručnosť v oblasti domáceho rozpočtu.

Začnite im plánovať dlhodobejšie ciele pre výdavky aj šetrenie.

Dajte im vedieť, čo je charita a prečo je dôležité dávať druhým.

Vo veku 14 až 16 rokov

Mali by mať pod palcom väčšie finančné rozhodnutia, napríklad ročný nákup oblečenia.

Naučiť sa plánovať, šetriť ukladať a vytvárať rozpočet z osobných príjmov a príspevkov.

Zapojiť ich do diskusie o možnostiach ďalšieho štúdia ohľadom finančných očakávaní a potrieb sporenia.

Vo veku 17 až 18 rokov

Správa viacerých osobných výdavkov, v tomto veku by mali získať cenné finančné skúsenosti, niesť väčšiu osobnú zodpovednosť a individuálnu slobodu dospievajúceho.

Brigády, práca na čiastočný úväzok, dobrovoľníctvo pomôžu budovať sebavedomie, sebadôveru a získať skúsenosti, v ideálnom prípade v oblastiach, v ktorých bude budovať svoju kariéru.