Tajný plán EÚ: Dokáže Veľkej Británii prekaziť snahy o odtrhnutie?

Zdroj: Volkskrant;CNBC

Foto: SITA;TASR/AP

dnes 9:45 -

Európska únia by podľa holandského denníka Volkskrant mohla zažalovať Veľkú Britániu, pokiaľ pri rokovaniach o odchode z EÚ odmietne vyplatiť svoje finančné záväzky vyplývajúce z členstva. Podľa tlače ide o tajnú stratégií EÚ pri rokovaniach o Brexite.

Británia bude musieť podľa denníka Európskej únii vyplatiť kvôli odchodu z EÚ približne 60 miliárd eur a ak odmietne svoje záväzky splniť, Únia sa obráti na Európsky, prípadne Medzinárodný súdny dvor v Haagu.

Britská premiérka Theresa Mayová už dávnejšie uviedla, že ak dohodu o odchode z EÚ dojednanú v Bruseli neschváli britský parlament, opustí Úniu aj bez dohody. To sa ale EÚ nepáči a bol preto vytvorený tajný plán, ktorý má k dispozícii iba šesť ľudí vrátane predsedu eurokomisie Jeana-Clauda Junckera a predsedu Európskej rady Donalda Tuska.

EÚ požaduje voľný pohyb, Biriti ho odmietajú

Denník sa odvoláva na zdroje z prostredia európskych inštitúcií jeho informácie potvrdil aj britský denník Independent, ktorý má uniknutú stratégiu rovnako k dispozícii.

Podľa nej by Európska Únia mala trvať na tom, že ak chce Británia prístup na trh Únie, musí dodržiavať slobodu pohybu pracovných síl, tovaru, služieb a kapitálu. EÚ bude naďalej požadovať, aby Briti stratili niektoré obchodné výhody ako daň za Brexit.

Brexit je strašiakom pre celú Európu a únia sa mu musí prispôsobiť, 29. apríla sa preto v Bruseli uskutoční mimoriadny summit EÚ, na ktorom sa bude riešiť práve odchod Británie z únie. Predpokladá sa, že jedným z bodov rokovaní a následných požiadaviek voči Británii bude už spomínaný voľný pohyb osôb, ktorý Británia striktne odmieta.





Odchod Británie z EÚ sa ale stretáva so silnou kritikou aj z radov tamojších politikov. Škótska premiérka Nicola Sturgeonová opakovane zdôrazňuje, že výrazná väčšina Škótov hlasovala v minulom referende oproti Anglicku a Walesu za zotrvanie Británie v únii a že to Londýn musí pri vyjednávaní podmienok Brexitu brať do úvahy. Požaduje pre Škótsko väčšie právomoci a udržanie niektorých väzieb Škótska s EÚ. Sturgeonová varovala, že vyhlási referendum o nezávislosti, ak Londýn záujmy Škótska v procese nezohľadní.

Britský expremiér Tony Blair chce tiež presvedčiť Britov, aby povstali proti vláde a odmietli vystúpiť z Európskej únie. Tvrdí, že tí, ktorí sú za vystúpenie z EÚ, si "vždy želali tvrdý Brexit". Súčasná politika Veľkej Británie je podľa neho nastavená na dosiahnutie Brexitu za každú cenu. Otázkou zostáva, či sa Blair nesnaží zbytočne. Druhú šancu totiž veľká Británia nedostane a vláda už dávnejšie oznámila, že ďalšie referendum o Brexite nebude. Usiluje najmä o to, aby výsledok Brexitu prospel obom stranám, uviedol predtým minister pre Brexit David Davis.



A prečo je pre úniu tak dôležité, aby v nej Briti zostali? Odchod by znamenal že jedna z najväčších ekonomík prestane prispievať do rozpočtu bloku. To vyvoláva otázky o tom, ako dlho budú ešte Briti naďalej platiť svoj podiel z rozpočtu, a ako môže EÚ zaplniť dieru, ktorá zostane po oficiálnom vystúpení Británie. Niektoré členské štáty už vyhlásili že nie sú ochotné platiť viac do rozpočtu EÚ s cieľom kompenzovať odchod Veľkej Británie. Zatiaľ sa nevie, či sa výpadok bude riešiť prostredníctvom vyšších príspevkov od zostávajúcich členských štátov, vytvorením nového zdroja príjmov, znížením výdavkov EÚ alebo kombináciou týchto troch možností.



Kedy bude UK prestať prispievať do rozpočtu? Rozpočet EÚ je plánovaný v sedemročnom časovom rámci, ktorý reguluje ročné výdavky – tzv. viacročný finančný rámec. Posledný rámec je na roky 2014 až 2020. Veľká Británia sa chystá opustiť Európsku úniu v marci 2019. To znamená, že EÚ bude musieť rozhodnúť, ako bude organizovať svoj rozpočet od vystúpenia do konca roka 2020.

V roku 2014 boli Briti štvrtý najväčší národný prispievateľ do rozpočtu EÚ po Nemecku, Francúzsku a Taliansku. Zaplatila celkovo 11,34 miliardy eur do rozpočtu 116.53 miliárd eur. V roku 2015 sa príspevok zvýšil na 18,2 miliardy eur, celkový rozpočet na 118.6 miliárd eur.





"V roku 2015 bolo Spojené kráľovstvo 3. najväčším čistým prispievateľom do rozpočtu EÚ po Nemecku a vo Francúzsku. Zároveň bol šiestym najväčším príjemcom výdavkov EÚ, ale podiel výdavkov EÚ meria v percentách hrubého národného dôchodku, a ten bola najnižší, na úrovni 0,3 percenta, " uvádza sa v dokumente pripravenom pre európskych zákonodarcov, ktorý cituje televízia CNBC.

Veľká Británia míňa väčšinu finančných prostriedkov z EÚ do oblasti poľnohospodárstva a regionálneho rozvoja. Ale tieto peniaze zo spoločného rozpočtu sa využívajú aj na boj proti terorizmu, podporu vytvárania pracovných miest a ako príspevky na projekty v krajinách, ktoré nie sú členmi EÚ.

Kontroverzný "exit bill", teda účet za Brexit o ktorom hovoria úradníci EÚ, zahŕňa aj náklady na premiestnenie inštitúcií EÚ so sídlom vo Veľkej Británii. Okrem 52 zamestnancov Európskej komisie so sídlom vo Veľkej Británii a 17 členov, ktorí pracujú pre Európsky parlament, existujú ešte dve agentúry EÚ, ktoré budú musieť byť presunuté z krajiny. Je to Európska agentúra pre lieky a Európskeho orgánu pre bankovníctvo.