Viedeň motivuje: 1000 EUR každému migrantovi, ktorý dobrovoľne opustí Rakúsko

Viedeň chce namiesto 500 eur ponúkať 1000 eur za odchdo, informoval minister vnútra Wolfgang Sobotka. Tento režim zavedený v spolupráci s proutečeneckýmií skupinami je zameraný predovšetkým na "tých, ktorým s najväčšou pravdepodobnosťou nebude udelené právo na dlhodobý pobyt", povedal na tlačovej konferencii vo Viedni.

Rakúsko, ktoré má asi 8,7 milióna obyvateľov, od roku 2015 prijalo viac ako 130 tisíc žiadostí o azyl. Asi 10700 migrantov už vlani z Rakúska odišlo, 5800 tak urobilo z vlastnej vôle.

"Výhodou dobrovoľných návratov je, že sú menej traumatizujúce," vysvetľuje Bernd Wachter z rakúskej Charity, humanitárnej organizácie katolíckej cirkvi, ktorá úzko spolupracuje s utečencami. "Umožní vám to lepšie organizovať ich opätovné začlenenie v krajine pôvodu," dodal.





Jedno podstatné ALE

Avšak ponuka vyššej platby v súčasnosti platí len pre prvých 1000 ľudí, ktorí sa zaregistrujú a ktorí už podali žiadosť o azyl. Medzi oprávnených žiadateľov o tento príspevok patria migranti, ktorí preukážu, že potrebujú finančnú pomoc, ich situácia ohľadne pobytu v Rakúsku nebola vyjasnená k 15. marcu a pochádzajú z afrických štátov, Afganistanu, Iraku alebo iných neeurópskych štátov, čiže sú z neho vylúčení ľudia z balkánskych štátov.



Rekordný počet príchodov do Rakúska, jeden z najvyšších v prepočte na jedného obyvateľa v Európe, v krajine rozdúchava antiimigračné nálady a spôsobuje rastúcu podporu krajnej pravice. V reakcii na to vládna koalícia v januári oznámila plány na posilnenie dohľadu a bezpečnostných opatrení, zaviedla zákaz celotvárových závojov na verejnosti a žiada od migrantov podpis "zmluvy o integrácii". Vláda tiež stanovila limit žiadostí o azyl za rok 2017 na 35,000.



Rakúšania nie sú jediní, kto finančne motivuje dochod migrantov. Francúzsky imigračný úrad uviedol, že ponúkne každému migrantovi sumu 2500 eu, ak sa dobrovoľne vráti do svojej domovskej krajiny. Didier Lesch, vedúci imigračného úradu, uviedol, že ide o spôsob, ako "podstatne zvýšiť počet podporovaných dobrovoľných odchodov pre tých, ktorí nepochádzajú z krajín EÚ". Ani v Nórsku na migrantov nie sú pripravení, vracajú ich späť do Ruska. Tým, ktorí už v krajine sú, a rozhodnú sa dobrovoľne odísť, zaplatia letenku.