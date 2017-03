Potravinári očakávajú, že ministerstvo sa zameria na spracovateľský priemysel

dnes 13:46 -

Oslabený domáci potravinársky priemysel nie je v dostatočnej miere schopný finalizácie produktov slovenských prvovýrobcov a patrí medzi najväčšie problémy rezortu pôdohospodárstva. Myslia si to zástupcovia Potravinárskej komory Slovenska, ktorí hodnotili ročné pôsobenie súčasného vedenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Komora však zároveň dodáva, že ročné pôsobenie vo funkcii nie je dostatočným časovým úsekom, aby sa prejavili praktické výsledky práce vedenia rezortu.

Zástupcovia potravinárov ale očakávajú, že v ďalšom období ministerstvo pôdohospodárstva vo väčšej miere sústredí svoju pozornosť na spracovateľský priemysel a jeho podporu. „Zaradenie jeho podpory medzi priority by pomohlo vyriešiť veľa problémov, či už v oblasti zamestnanosti a udržateľného rozvoja v regiónoch, potravinovej sebestačnosti, ako aj kvality potravín,“ uviedli potravinári.

Zväz obchodu a cestovného ruchu SR (ZOCR) hodnotí jednoročnú prácu ministerstva pôdohospodárstva z pohľadu obchodu pozitívne. „Podporujeme najmä aktivity ministerky Gabriely Matečnej na podporu a zvýšenie predaja slovenských výrobkov,“ vyhlásili obchodníci. Podľa nich je tiež dôležité, aby rezort naďalej podnikal kroky, ktoré by pomohli zamedziť predaju výrobkov s dvojakou kvalitou.

„Z pohľadu zdravia našich detí, aj ostatných občanov, by sme privítali zmenu v súvislosti s objednávaním potravinárskeho tovaru do štátnych inštitúcií ako sú školy, nemocnice, a ďalšie. Rozhodujúcim kritériom by nemala byť najnižšia cena, ale kvalita,“ uviedli zástupcovia obchodníkov. ZOCR zároveň vyjadril sklamanie nad tým, že počiatočné signály a prísľuby o zrušení vysokých pokút pre obchodníkov sa v novele zákona o potravinách neprejavili.

"Za ročné obdobie len hasím dôsledky toho, ako bolo poľnohospodárstvo celé roky nastavené,“ skonštatovala ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná, podľa ktorej je dôležité analyzovať súčasnú situáciu v sektore, aby sa mohli prijať systémové opatrenia do budúcna. V rámci systémových opatrení plánuje rezort zriadiť Inštitút poľnohospodárskej politiky. „Ja sa posnažím, aby sme do tímu postavili úplne nezávislých ekonómov, možno budú mať referencie z iných sektorov, ako je poľnohospodárstvo, aby sa na náš sektor pozreli očami niekoho zvonku,“ uzavrela Matečná.