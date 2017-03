Portugalsko malo vlani najnižší schodok verejných financií od roku 1974

dnes 12:31 -

Portugalsko malo vlani najnižší schodok verejných financií od návratu k demokracii v roku 1974. Výdavky štátu boli v uplynulom roku podľa lisabonského štatistického úradu len o 2,1 % vyššie ako jeho príjmy.

Lisabonská vláda sa s Európskou komisiou dohodla, že v roku 2016 bude jej rozpočtový schodok maximálne 2,5 % hrubého domáceho produktu (HDP). Predvlani bol ešte 4,4 % a tým krajina, ktorá je v eurozóne, výrazne prekročila limit 3 % HDP, ktorý je pre jej členov záväzný. V tomto roku by mal schodok klesnúť na 1,6 % HDP.

Portugalský štátny dlh však dosahuje 130 % HDP. Tento rok by sa mal znížiť o 1,5 %. U členov eurozóny by mal verejný dlh dosiahnuť maximálne 60 % HDP. Tento ukazovateľ nespĺňa väčšina krajín so spoločnou európskou menou.

K zdravému pomeru medzi výškou štátneho dlhu a hodnotou hrubého domáceho produktu má Lisabon ešte veľmi ďaleko. Spolu s Gréckom a Talianskom totiž tvorí trojicu jej najzadlženejších členov.