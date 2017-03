Poslanci upravili pravidlá participatívneho rozpočtu

dnes 17:01 -

Poslanci liptovskomikulášskeho mestského zastupiteľstva na svojom dnešnom zasadnutí upravili podmienky prerozdeľovania finančných prostriedkov v rámci participatívneho rozpočtu. Obyvatelia v tomto roku rozhodnú, kam presne z mestského rozpočtu poputujú finančné prostriedky vo výške 50.000 eur.

Participatívny rozpočet spájajúci prvky priamej a zastupiteľskej demokracie spustila radnica premiérovo v roku 2016. Nové pravidlá zjednodušia tlačivá na prihlasovanie projektov aj ich samotnú realizáciu, skonštatoval hlavný koordinátor participatívneho rozpočtu Matej Géci. "Okrem toho chceme zadefinovať dlhší časový priestor na prihlasovanie projektov aj ich samotnú realizáciu. Tieto zmeny vyplynuli zo skúseností, ktoré sme nadobudli počas prípravy a realizácie pilotného ročníka," doplnil.

V tomto roku môžu Liptovskomikulášania prihlasovať svoje projekty od 27. marca do 27. apríla. Počas mája mesto zorganizuje verejné prerokovanie prihlásených projektov, na ktorom si samotní obyvatelia vyberú tie, ktoré mesto zrealizuje. "Fantázii sa medze nekladú. Podstatné je, aby mal akýkoľvek navrhovaný projekt prínos pre verejnosť. Zrealizovaný musí byť ešte v roku 2017," vysvetlil pre TASR hovorca mesta Liptovský Mikuláš Ján Sokolský.

Podľa nových pravidiel účinných od budúceho roka vyhlási mesto výzvu na predkladanie projektov do 31. januára. Obyvatelia, občianske združenia či neziskové organizácie môžu následne svoje projekty predložiť do 28. februára. Verejné rokovanie sa uskutoční v termíne od 16. do 30. apríla. Novinkou je aj stanovenie hornej hranice sumy, na jeden projekt pripadne maximálne 7500 eur. Táto zmena v pravidlách platí už pre aktuálny rok.

V minulom roku sa do čerpania participatívneho rozpočtu zapojilo predložením svojho projektu 12 obyvateľov, mestských poslancov a združení. Projekty v celkovej hodnote 25.000 eur sa postupne zrealizovali a v meste tak pribudla nová zeleň, posilňovne pod holým nebom či detské ihriská.