Najväčší zlatý príbeh má pozadie, o ktorom sa veľmi nehovorí

dnes 0:40 -

Najčastejší argument pre nákup zlata je všeobecne známy. Trumpove návrhy na masívne zvýšenie výdavkov podporia infláciu, čo znamená aj vyššiu cenu zlata. Zatiaľ čo väčšina investorov sa zameriava na potenciál zvýšenia dopytu, len málokoho zaujíma, či zásoby budú stačiť uspokojiť tento dopyt. Ale ak dodávky nedokážu držať krok s dopytom, bude to viesť k oveľa vyšším cenám zlata.





Po troch rokoch driftovania sa vlani ceny zlata začali zotavovať. Napriek tomu sa 10 najväčších zlatých ťažobných spoločností na svete zameralo skôr na znižovanie nákladov. Výsledkom bol pokles produkcie zlata z baní prevádzkovaných veľkými spoločnosťami. "Dnes sa už nikde na svete neotvárajú nové veľké bane," tvrdí Ivan Glasenberg, generálny riaditeľ ťažobného gigantu Glencore. Odôvodňuje to priemyselným poklesom medzi rokmi 2012 a 2015. Túto „ťažobná zombie apokalypsu“, ako tento stav nazval, spôsobili škrty v rozpočtoch na prieskum baníkov, v podstate posunuli problémy do budúcnosti.

Situáciu nedávno popísal Frik Els na mining.com. V článku rozoberá správu od spoločnosti Thomson Reuters o tom, ako klesla primárna globálna ponuka zlata v roku 2016. Konkrétne o 22 ton, teda o 3 %, v medziročnom porovnaní podľa prieskumu GFMS Gold Survey, na 827 ton v treťom štvrťroku roku 2016. Podľa všetkých indikácií, zmluvná dodávka vo štvrtom štvrťroku roku 2016 zostala na podobnej úrovni. To znamená, že rok 2016 bol prvým rokom poklesu ťažby od roku 2008.





Ako sa píše v správe Thomson Reuters, "je len málo nových projektov a expanziu tento rok ani neočakávame. Projekty, ktoré sa budú otvárať v blízkej budúcnosti budú všeobecne pomerne skromné, preto náš názor je taký, že svetové dodávky z baní sú nastavené tak, že budú pokračovať vo viacročnom klesajúcom trende aj v roku 2017." Tieto slová ako by kopírovali to, čo povedal Ivan Glasenberg.

Pri pohľade do budúcnosti, ťažba zlata bude aj naďalej zápasiť s dedičstvom minulosti, nedostatočným odkrývaním nových nálezísk. To znamená, že nemôžete vyťažiť niečo, čo ste neobjavili. Navyše väčšina týchto objavov sa týka rudy nižšej triedy. K tomu treba ešte pripočítať slabé výkony ekonomiky a nepredvídateľný právne a regulačné prostredie, v mnohých krajinách, čo narúša produkciu zlata. Po sčítaní všetkého dohromady máme pred sebou jasný recept na klesajúcu produkciu.





Opačný trend v najbližších dňoch by mohol zaznamenať dopyt. Dramaticky by mohol rásť vďaka toľkej neistote, aké vládne vo svete. V Európe je to rast populizmu a protieurópskych nálad, v USA dosiahnutie potenciálneho stropu dlhu a otázky týkajúce sa Trumpovej administratívy. Geopolitické napätie rastie po celom svete, najmä v Ázii, kde sme svedkami testovania severokórejských rakiet, a Číny, ktorá prezentuje svoj potenciál v Juhočínskom mori. Nadchádzajúce voľby vo Francúzsku a Nemecku by mohla byť rovnako považované za silné faktory.

Stačí jedna jediná globálna udalosť a zlato začne strmšie stúpať, pričom ťažobný priestor sa bude ďalej scvrkávať ešte viac.

Akcie ťažobných spoločností, prieskumných spoločností aj vývojárskych spoločností z tejto oblasti v ostatnom čase stagnujú, prípadne zaznamenali klesajúci trend. Je to sektor, ktorý sa oplatí veľmi pozorne sledovať.