Nemci prijali protieurópsky zákon: O dva roky za ich diaľnice zaplatíme, hlavne my, zahraniční vodiči

Zdroj: ČTK;ČT

Foto: TASR/AP

dnes 11:16 -

Nemecké diaľnice budú aj naďalej patriť k najlacnejším v Európe. Výška mýta sa bude líšiť v závislosti od objemu motora a množstvo emisií. Nemecko bolo poslednou veľkou európskou krajinou, ktorá pre osobné autá diaľnice doteraz nezpoplatnila.



Výška mýta sa bude líšiť v závislosti od objemu motora a množstvo emisií. Vodiči zo zahraničia si budú môcť vybrať známku s platnosťou 10 dní, dva mesiace alebo jeden rok - cena sa vypočíta podľa uvedeného sadzobníka. Známky bude možné zakúpiť cez internet alebo prostredníctvom aplikácie pre smartfóny. Pri kúpe si musí uviesť EČ vozidla, aj údaje o objeme motora alebo jeho emisnej norme. Ak technické údaje zostanú nevyplnené, bude sa automaticky účtovať najvyšší poplatok za vybrané časové obdobie.

Ročná tarifa sa počíta z nasledujúceho sadzobníka a priamo úmerne sa dvíha za každých sto centimetrov kubických motora:

- vozidlá emisnej triedy Euro 3 alebo horšie: s benzínovým motorom bude platiť sadzba 6,50 eur, s dieselovým 9,50 eur

- vozidlá emisnej triedy Euro 4 a Euro 5: s benzínovým motorom zaplatí vodiči 2 eurá, s dieselovým 5 eur



- vozidlá emisnej triedy Euro 6: s benzínovým motorom zaplatia vodiči 1,80 eur, s dieselovým 4,80 eur



- za príves má platiť sadzobník, ktorý počíta s 16 eurami za každých 200 kilogramov prípojného vozidla.

- viac ako 130 eur za rok, by nemal zaplatiť nikto.

zdroj: "Infopapier Infrastrukturabgabe" nemeckého ministerstva dopravy



Nemecko už síce zákon o mýte pre osobné autá schválilo v roku 2015, pre výhrady Európskej komisie a protestom susedných krajín ho ale doteraz nezaviedlo. Európska komisia pôvodnú normu považovala za diskriminačnú a spolkovú republiku vlani v septembri zažalovala na únijnom súde. Po zhruba dvoch mesiacoch sa obe strany dohodli na kompromise.



Výsledkom je, že aj nový návrh počíta s tým, že diaľničné poplatky budú de facto platiť len zahraniční vodiči.



Vodiči áut registrovaných v Nemecku mýto síce tiež zaplatia, neskôr sa im ale o zaplatenú čiastku zníži daň z motorových vozidiel. Majitelia najekologickejších áut s veľmi nízkymi emisiami získajú dokonca ešte väčšiu úľavu, než koľko zaplatia na diaľničných poplatkoch. Kancelárka Angela Merkelová síce pred voľbami hovorila, že za jej vlády sa mýto zavádzať nebude, potom ale potrebovala zostaviť koalíciu a mýto sa dostalo do koaličnej zmluvy s podmienkou, že finančne nezaťaží nemeckého vodiča.



Schválený systém kritizuje niekoľko európskych krajín, podľa ktorých je naďalej diskriminačný voči zahraničným vodičom. Rakúsko kvôli nemu hrozí žalobou, a so skepsou na neho hľadí i Česko. Ministerstvo dopravy s výnimkami na diaľniciach nepočíta a argumentuje tým, že cudzinci už takto budú oslobodení od platby za používanie ciest prvých tried.







Diaľničné poplatky sú podľa ministra dopravy Alexandera Dobrindta (CSU) spravodlivým, európskym a ekologickým riešením. To ale vyvolalo nevôľu v radoch poslancov ľavice a zelených. Dobrindt je presvedčený o tom, že zavedenie mýta je spravodlivé, pretože sa jeho prostredníctvom na financovaní nemeckej infraštruktúry budú podieľať tí, ktorí ju používajú.

Nemecký minister dopravy zároveň vyjadril malé pochopenie pre sťažnosti susedného Rakúska. "V Rakúsku samozrejme platíme, keď sme na tamojších diaľniciach, rovnakú samozrejmosť očakávame aj v Nemecku," povedal Dobrindt.



"Tento zákon dnes nesmie byť prijatý," vyhlásil pred hlasovaním poslanec ľavice Herbert Behrens, podľa ktorého je neisté, či mýto pre osobné autá vôbec prinesie nejaké príjmy. Minister dopravy Dobrindt si od zavedenia diaľničných poplatkov pre osobné autá sľubuje čistý ročný príjem okolo 524 miliónov eur. "Toto mýto je zlé pre hraničné regióny, zavádza nové hranice," burácal zástupca Zelených Anton Hofreiter, podľa ktorého je návrh protieurópsky.



Nie je vylúčené, že kvôli tomu Spolková rada uplatní právo námietky, čo by zavedenie mýta mohlo ešte skomplikovať. Ani piatkové schválenie zákona o mýte nemusí znamenať, že poplatky začnú platiť. Spolková rada síce o mýte rozhodovať nebude, môže ale zvolať tzv. Zmierovací výbor a tým uvedenie zákona do platnosti spomaliť a presunúť až za voľby v septembri. Potom hrozí, že sa nová vláda proti mýtu postaví.