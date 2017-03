Po nových dlhopisoch VW sa len zaprášilo, firma musela zvýšiť emisiu

Zdroj: ČTK

Foto: SITA/AP

dnes 10:53 -

Dopyt investorov po dlhopisoch Volkswagenu dosiahol 25 miliárd eur, uviedli banky, ktoré emisiu organizovali. Investori mali po dlhej absencii enormný záujem o dlhopisy firmy, ktorá bola v predchádzajúcich rokoch najväčším európskym vydavateľom firemných dlhopisov.

Automobilka ráno predbežne uvádzala, že celá emisia nezabezpečených dlhopisov v eurách by mala mať objem vyše štyri miliardy eur. Emisia bola rozdelená do štyroch tranží so splatnosťou od dvoch do desiatich rokov a každá z nich mala mať objem najmenej jednu miliardu eur.

Úroková prirážka nad referenčnými sadzbami sa nakoniec pohybovala od 0,30 percentuálneho bodu u dvojročnej tranže po 1,15 percentuálneho bodu u desaťročného dlhopisu, uviedli banky. Financovanie tak bolo pre firmu lacnejšie, než čakala. Pôvodný odhad rozpätie predstavoval 0,45-1,30 bodu.





Napriek stále pôsobiacim dozvukom škandálu sa tak Volkswagen vďaka vysokému dopytu dostal k relatívne lacnému financovaniu. Po vypuknutí škandálu výnosy dlhopisov firmy na trhoch prudko vzrástli a ich výnosová prirážka sa vyhupla až nad dva percentuálne body. Od vtedy sa ale európsky trh dlhopisov aj s pomocou Európskej centrálnej banky (ECB) stabilizoval a výnosy sa vrátili späť.

Volkswagen v septembri 2015 priznal, že po celom svete do približne 11 miliónov naftových áut inštaloval softvér, ktorý umožňuje manipulovať s testami emisií. Škandál viedol k prudkému poklesu ceny akcií Volkswagenu a náklady spojené s jeho urovnaním ťažko zasiahli hospodárske výsledky podniku.

Volkswagen je najväčšou automobilkou v Európe. Vlani firma vystriedala japonského konkurenta Toyota na čele svetového automobilového trhu, keď napriek škandálu zvýšila globálny predaj o takmer štyri percentá na rekordných 10,3 milióna vozidiel.