Štatistika odkrýva trend: Digitálne fotoaparáty už kupujeme menej, postačia aj mobily

Ústup digitálnych fotoaparátov zaznamenali štatistiky agentúry GFK, ktorá zbiera dáta najväčších e-shopov na českom i slovenskom trhu. Medziročné porovnanie rokov 2015 a 2016 totiž vykazuje 6-percentný pokles predaja fotoaparátov na Slovensku, podobne vyzerá situácia aj v Českej republike. Tam e-shopy evidujú 4-percentný pokles predaja.



Vždy po ruke

Štatistiky vo všeobecnosti nasvedčujú, že ľudia čoraz viac uprednostňujú nositeľnú elektroniku, medzi ktorú sa radia aj smartfóny. Dôvodom je, že chcú byť stále pripravení. Nositeľná elektronika je jednoduchá na ovládanie, vždy pripravená na použitie a má všestranné využitie. Navyše fotoaparáty inteligentných telefónov dosahujú kvalitu fotoaparátov nižších cenových kategórií, dokážu vyhotoviť rovnako kvalitný obraz a v dostatočnom rozlíšení. V prospech smartfónov hovorí aj fakt, že väčšina z nich obsahuje aplikáciu na rýchlu úpravu fotiek, ktoré potom môžu spotrebitelia nahrať na sociálne siete a zdieľať so svojimi blízkymi v priebehu pár minút. „Ľudia si už za každých okolností nekupujú fotoaparát, ale momentky zo života si zvečňujú svojimi smartfónmi, ktoré majú stále po ruke a svojou kvalitou sú porovnateľné s digitálnymi fotoaparátmi,“ zdôvodňuje riaditeľ Hej.sk Vladimír Sušil. E-shop úpadok fotoaparátov taktiež potvrdzuje. Vlani zaznamenal až 8 % pokles záujmu o fotoaparáty. Naopak segment nositeľnej elektroniky vlani na Hej.sk dosiahol až 69-percentný nárast predaja.







Keď fotoaparát, tak drahší

Kto napokon do fotoaparátu investuje, ten siaha hlbšie do svojho vrecka. Dokazuje to aj medziročný nárast priemernej ceny za fotoaparát o 50 eur. Takýchto zákazníkov je však menej, čo sa odráža v 23-percentnom poklese počtu zakúpených kusov na Slovensku. Čísla teda napovedajú, že ten, kto sa rozhodne investovať, nekupuje fotoaparát len na občasné používanie. Ide o spotrebiteľov, ktorí foteniu podľahli vo svojom voľnom čase či profesionálnom živote a siahajú po drahších kúskoch.

Pod predaj sa podpísali aj živelné katastrofy. „Nezanedbateľným faktom je aj to, že v minulom roku bolo v krajinách, kde sa fotoaparáty vyrábajú, niekoľko prírodných katastrof, čo sa podpísalo pod nedostatok produktov na trhu,“ vysvetľuje Sušil. Išlo najmä o zemetrasenia a cunami, ktoré vlani zasiahli Japonsko, kde sídli jeden z popredných výrobcov fotoaparátov.





Tablety stále upadajú

Smartfónový boom priniesol najprv nelichotivé štatistiky pre tablety, ktoré začal postupne z trhu vytláčať. V číslach predaja dokonca stále rapídne upadajú. Vlani podľa GFK dosiahli až 24-percentný pokles na slovenskom trhu. Zdá sa, že éra tabletov je za nami a ľudia si potrpia na kvalitné telefóny s dostatočne veľkým displejom, ktoré sú dostačujúcou náhradou tabletov.