Dokáže Trump ovplyvniť politiku ECB? Dokáže

Zdroj: Natixis

Foto: TASR/AP

dnes 9:26 -

Ako by mohla vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho ekonomická politika ovplyvniť správanie sa Európskej centrálnej banky?



Trump sa vyjadruje kriticky ohľadom "podhodnoteného" eura. ECB by sa tak mohla snažiť vyhnúť sa "provokáciám" a ďalšiemu oslabovaniu eura k doláru. Podľa odhadov analytikov je reálny kurz eura k doláru podhodnotený len mierne (7 – 8 %), Trump ale spája americké vonkajšie deficity práve so slabým eurom.





Ak americká vláda zavedie fiškálnu stimuláciu v situácii, keď sa ekonomika nachádza v stave blízkom plnej zamestnanosti, dôjde v USA k významnému rastu inflácie aj dlhodobých sadzieb. Tento vývoj by mohol byť ešte podporený protekcionistickými krokmi, o ktorých nový americký prezident hovoril počas svojej volebnej kampane. V prípade, že sadzby v USA začnú rásť, prejaví sa to pravdepodobne aj rastom sadzieb v eurozóne. V takom prípade by sa ECB mohla pokúšať o protiopatrenia, ktoré by rastu sadzieb a súvisiacim rizikám bránili. Nebezpečné by bolo najmä zvýšenie vládnych výnosov na dlhopisových trhoch periférie a ECB by v prípade takejto hrozby mohla napríklad predĺžiť program kvantitatívneho uvoľňovania až do roku 2018.





Protekcionistické opatrenia zo strany USA či tlaky na to, aby európske firmy začali vyrábať viac svojej produkcie v USA, by obmedzili európske exporty do USA. Následne by došlo k útlmu ekonomickej aktivity v Európe a aj to by mohlo prinútiť ECB k ďalšiemu uvoľňovaniu monetárnej politiky.