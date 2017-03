BCPB - Oznam

dnes 16:46 -

BRATISLAVA 23. marca (SITA) -

Ukončenie obchodovania:

S účinnosťou od 24.3.2017 bude ukončené obchodovanie s emisiou akcií ISIN: SK1120001518 emitenta Doprastav, a.s., so sídlom Drieňová 27, 826 56 Bratislava, IČO: 31 333 320, na MTF trhu BCPB z dôvodu zrušenia uvedenej emisie (premena podoby zo zaknihovaných cenných papierov na listinné cenné papiere) v Centrálnom depozitári cenných papierov SR, a.s.

Zmena výšky úrokového výnosu:

Tatra banka, a.s., ako emitent hypotekárnych záložných listov ISIN: SK4120010604, oznámila burze hodnotu úrokového výnosu 0,058 % p.a., platnú pre nasledujúce polročné obdobie od 25.3.2017 do 25.9.2017.