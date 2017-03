Prečo dievky šetria: Peniaze sú ženská záležitosť, napriek tomu, že o nich nechcú hovoriť

Zdroj: Bustle

Sú tieto odpovede výsledkom nedostatočného finančného vzdelania? Veď správa vlastných peňazí by mala skôr prinášať pocit sebestačnosti, posilnenia postavenia v spoločnosti a nie niečo zastrašujúce.

Každý má svoje dôvody prečo sa rozhodne sporiť. Môžu to buď krátkodobé ciele, napríklad letná dovolenka, alebo dlhodobejšie, príprava na odchod do dôchodku. Stále je ale viac takých, hlavne mladých ľudí, ktorí nešetria vôbec. Ako by zajtrajšok ani neexistoval.



Pamätajte si, že nikdy nie je neskoro začať šetriť, bez ohľadu na to, v akej fáze života sa práve nachádzate. Tak , ako človek starne, menia sa aj pracovné príležitosti a výška zárobku. Mení sa aj životný štýl a priority. Ak sa máte zakrývať perinou, na akú máte, mali by ste na to myslieť čo najskôr. Venovať čas na prípravu plánu úspor a premyslieť si, koľko si dokážete odkladať na horšie časy. V čase internetového bankovníctva by nemal byť problém automatizovať svoje úspory. Umožňuje vám to peniaze bez námahy preniesť z výplatnej pásky na investičný účet, kde sa zhodnocujú.





Ale povedzme, že ste sa už pokúšali sporiť, ale žiaľ, výsledok sa nedostavil. V takom prípade odborníci odporúčajú zmenu myslenia. Ľudia majú tendenciu míňať pre okamžité uspokojenie, ale disciplína je rozhodujúca. Musíte si vedieť stanoviť cieľ, a držať sa toho, že k čomu sa dopracujete neskôr, je pre vás cennejšie ako to, čo môžete mať ihneď.



Chcete žiť od výplaty do výplaty? Alebo radšej volíte pohodlnejší život s určitou mierou slobody? A čo bude o 10 -20 rokov? Nič sa nezmení, ak nezmeníte svoje správanie, ak nezmeníte svoj spôsob myslenia. A to je presne to, o čom tzv. millennials hovoriť nechcú. Magazín Bustle oslovil mladé ženy s otázkou, či a prečo šetria. Zozbierané odpovede sú naozaj výstižné a vmnohom sa prelínajú.



Madelyn, 30

"Okrem toho, že sporenie predstavuje niečo, čo som si zaumienila, že budem robiť, sporím jednoducho preto, že mám sny a túžby dosiahnuť určitý životný štýl. Nie je to nič extravagantné. Malý domček pri mori bude stačiť :). Priznám sa, šetrím tiež kvôli vrodenému strachu, že by som nedokázala dosiahnuť všetko, čo som si naplánovala. Aspoň sa cítim lepšie, že mám istý zámer. Chcem, aby moje najlepšie roky boli to najlepšie čo zažijem."

Alicia, 27

"Šetrím aby som mala poistný vankúš do budúcnosti. Nesporím na jednu konkrétnu vec, ale skôr na veľa neznámych vecí, ktoré by som možno raz chcela, alebo potrebovala. Samozrejme niekedy som nútená siahnuť do svojich úspor, aby som mohla pokryť neočakávané náklady, ale aj tak sa veci nevymknú spod kontroly, vždy sa uistím, že bežný účet nikdy neklesne pod určitú čiastku."

Erin, 29

"Šetrím, pretože viem, že ako senior budem tieto peniaze potrebovať. Zároveň si chcem ušetriť na dom, na dovolenku, a zaplatiť mojim (prípadným) deťom vzdelanie."

Ashley, 25

"Šetrím a vďaka tomu si môžem dožičiť výlety a osobné veci, ako je oblečenie, topánky a make-up. Neminiem všetko, začala som si budovať pevné základy pre svoju finančnú budúcnosť."



Jennifer, 28

"Šetrím, aby som bola sebestačná, peniaze mi dávajú slobodu, žijem si ako chcem a nikomu sa nemusím za to spovedať."

Andi, 24

"K šetreniu so bola vychovaná, držím sa myšlienky mať úspory na prežitie šiestich mesiacov, aby som mala na nevyhnutné životné výdavky ak by nastali horšie časy. Moja matka mi vždy vštepovala, že život nie je niečo isté a stabilné. Môžem prísť kedykoľvek o prácu. Finančný vankúš mi pomôže, ak by raz horšie dni nastali, alebo ho nakoniec miniem na úžasnú dovolenku."

Nance, 22

"Nemám vzťah k úsporám, ale keď ma to prepadne, vložím si na sporiaci účet nejakú čiastku. Okrem toho ide šesť percent z môjho príjmu do dôchodkového fondu."

Aryn, 28

"Môj manžel a ja šetríme na kúpu domu, a potom ešte nejaké extra peniaze pre prípad nečakanej opravy. Šetríme, pretože nám to dáva pocit bezpečia. Máte veci pod kontrolou, a je to múdre rozhodnutie."







Benét, 29

"Mám aj dva sporiace účty. Jeden pre prípad núdze a jeden pre cestovanie. Okrem toho si odkladám na starobu. Kým som pracovala v kancelárii, zamestnávateľ mi prispieval, ale v momente, keď som si založila vlastnú firmu, musím zvážiť, koľko si dokážem odkladať."

Rachel, 27

"Vždy som veci plánovala, lebo mám miernu averziu voči riziku, takže sa chcem ubezpečiť, že si budem môcť kúpiť dom, auto, a investovať do vzdelania mojich detí, to sú veci, ktoré si budú vyžadovať veľa peňazí, tak chcem byť na to pripravená ".

Hailey, 32

"V podstate šetrím na budúcnosť. Nechcem pracovať celý život, takže dúfam, že to, čo našetrím teraz, bude prínosom v budúcnosti. Moji rodičia ma k tomu viedli od útleho veku, najskôr prasiatko, neskôr sporiaci účet. Myslím si, že šetrenie je nevyhnutné, najmä v čase, keď sa pracovný trh mení. Vždy by sme mali mať plán B."

Steph, 33

"Môj snúbenec a ja šetríme z mnohých dôvodov. Nový dom (spoločný účet, na ktorý nesiahame), účet na zábavu (ak by sme sa rozhodli cestovať, sem prispievame obaja podľa možností), núdzový fond (netreba vysvetľovať) a účet menom naša budúcnosť (odchod do dôchodku). Potom máme ešte svoje individuálne sporiace účty, akcie, atď. Kľúčom k úspechu je šetriť, zbytočne nemíňať! "

Lane, 30

"Šetrím z rôznych dôvodov. Mám účet pre dlhodobejšie ciele a krátkodobé, ako je dovolenka o niekoľko mesiacov alebo koncert na ktorý chcem ísť budúci mesiac. Avšak snažím sa udržiavať minimálny zostatok, ktorý pokryje prípad núdze. Potom mám účet na dôchodok, čo sú úspory, ktorých sa nedotýkam."



Aussa, 30

"Od svojich dvadsaťpäť som cestovala, preto som šetrenie nikdy nezvládla. Hneď ako som sa dostala k peniazom, okamžite som kupovala letenku. Poučila som sa z minulosti a teraz už mám sporiaci účet. Pätnásť percent z môjho príjmu ide na dôchodok, to sú peniaze, ktorých sa nemám v úmysle dotýkať, kým nebudem mať 70 rokov. Ďalší účet je zmes mimoriadnych finančných prostriedkov a dlhodobých a krátkodobých cieľov. Núdzový fond by mal pokryť asi tri mesiace bez príjmov. Moje dlhodobé ciele sú záloha na dom, a moja krátkodobé aspoň jeden ročný let do zámoria."





Georgi, 23

"Šetrím, pretože to cítim ako potrebu, keď už moja generácia nebude dostávať dôchodkové dávky. Vzhľadom k tomu, že bývam v Ázii, mojej mesačné úspory vystačia na malé výlety v okolí. Musím mať finančný vankúš, pretože nikto iný ma zachraňovať, v prípade, ak by sa niečo stalo, nebude."

Karina, 23

"Aj za normálnych okolností šetrím na niečo, čo považujem za dôležité. Možno to nie je najlepší spôsob, ako ušetriť, ale takto sa dostanem rýchlo k veciam, ktoré chcem! Som samostatne zárobkovo činná osoba, a okrem peňazí na dôchodok si odkladám aj napríklad na mojou svadbu v októbri tohto roka, alebo na skvelý výlet!"

Rebecca, 27

"Šetrím, pretože len tak dokážem udržať krok so svojimi priateľmi. Sú to peniaze, ktoré miniem na seba. Ak chcem ísť von, nakupovať, na dovolenku."

Tiffany 24

"Záleží od nastavenia finančných cieľov (veľkých i malých). Jedným z dôvodov, prečo sporím, je obohacujúci pocit pri pohľade, ako moje úspory rastú. Uspokojenie, veď sú to moje vlastné, ťažko zarobené peniaze."

Amy, 22

"Pre odchod do dôchodku som zvolila veľmi agresívne akciové opcie, pretože som doslova desiatky rokov od možného odchodu do dôchodku."

Christina, 27

"Šetrím, v každom aspekte svojho života. Pre dosiahnutie svojich cieľov musím obmedzovať impulzívne nákupy, to mi pomáha stanoviť priority. Skúsenosti a zážitky považujem za dôležité v mojom živote, skôr ako vyhadzovať peniaze za veci, na ktoré si už nespomeniem za týždeň alebo za rok. Na druhej strane, mi to umožňuje cestovať alebo si zájsť na koncerty ale aj kúpiť si kvalitné kúsky do môjho šatníka. Pre mňa je sporenie a míňanie predovšetkým o vnímavosti."

Maleeka, 26

"Šetrím, pretože sa neočakávané stáva častejšie ako by malo. Nič mi nevezme náladu viac, ako neočakávané náklady. Musím mať úspory najmä pre prípad núdze, je to pre mňa útecha byť pripravená na to najhoršie, a pritom dúfať, že sa to nikdy nestane."