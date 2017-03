Nechcete zažívať ťažké dni? Prečo byť radšej zamestnancom, než mať vlastnú firmu

Zdroj: QZ

Foto: thinkstock

dnes 0:16 -

Ani táto analýza neobjavila nič nové, nezamestnaní ľudia sú menej šťastní a snáď nie je prekvapujúce ani to, že ľudia na dobre platených pracovných miestach sú šťastnejší a spokojnejší so svojím životom a prácou. Robotnícke profesie, ako je stavebníctvo, baníctvo, výroba, doprava, poľnohospodárstvo, rybolov a lesníctvo, korelujú s nižším pocitom šťastia.



V rámci bielych golierov však tí, na samom vrchole reťazca, neboli nutne najšťastnejšími. Globálni podnikatelia skončili horšie ako odborníci a manažéri, či vedúci pracovníci vo firmách a podnikoch. Správa mieru šťastia a uspokojenia z práce analyzovala s využitím údajov Gallup World Poll,

Keď respondentov požiadali, aby ohodnotili svoj život, pričom číslo 10 predstavuje absolútnu dokonalosť, globálni podnikatelia sa ohodnotili slabšie, než ich kolegovia zamestnanci na manažérskych postoch.





Následne ich požiadali, aby odpovedali na otázky týkajúcu sa pozitívnych skúseností z predchádzajúceho dňa, napríklad "Dokázali ste si vyslúžiť úctu a rešpekt po celý deň?" alebo "Smiali, alebo usmievali ste sa včera veľa?" Globálni podnikatelia opäť skončili horšie ako výkonní manažéri a odborníci.

V ďalšej otázke sa mali vyjadriť k negatívnym skúsenostiam z predchádzajúceho dňa. "Zaznamenali ste včera nejaké väčšie množstvo problémov?". Globálni podnikatelia získali väčší počet bodov ako výkonní manažéri a odborníci v zamestnaneckom pomere.

Ďalej boli požiadaní, aby sa jednoducho vyjadrili, či sú so svojou prácou "spokojní" alebo "nespokojní", viac zástupsov podnikateľov odpovedalo "nespokojný", než tomu bolo v prípade manažérov a odborníkov.

"Výsledky nás poriadne prekvapili," hovorí George Ward, spoluautor kapitoly správy o práci a jej prepojenosti s pocitom šťastia. Analýza odhalila, že vo väčšine vyspelých krajín v porovnaní, prepojenosť šťastia a vlastného podnikania v porovnaní s ostatnými bielymi goliermi bolo rozdielne. Majitelia firiem ohodnotili svoju celkovú životnú spokojnosť viac ako v prípade iných odborníkov a vedúcich pracovníkov, ale častejšie sa prikláňali k negatívnym každodenným pocitom. V rozvojových krajinách nemusí byť definícia pojmu "vlastné podnikanie " úplne jednoznačná, to by z časti mohlo podľa autorov štúdie vysvetľovať rozdilene výsledky získane z globálneho hľadiska a z rozvinutých krajín. "Má to väčší zmysel," hovorí Ward o živnostníkoch vo vyspelých krajinách, "ale starať sa o chod vlastnej firmy nie je ľahké."