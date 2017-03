Hulvát na čele Euroskupiny: Juh Európy peniaze preflákal za ženy a alkohol, a pritom prosil o pomoc

Zdroj: Frankfurter Allgemeine Zeitung;FT

Foto: SITA/AP

dnes 13:06 -

Dijsselbloem hovoril o rokovaniach na vyjednanie podmienok ďalšej finančnej pomoci zadlženému Grécku. V rozhovore nemeckým novinám povedal, že "v čase krízy eura preukázali krajiny severu solidaritu s krajinami postihnutými krízou. Ja ako sociálny demokrat považujem solidaritu za obzvlášť dôležitú. Existujú ale aj záväzky a povinnosti. Nemôžete minúť všetky peniaze za pitie a ženy, a potom prosiť o pomoc."

Ako upozornil denník Financial Times, Dijsselbloem sa za svoje slová ospravedlňovať nemieni, hoci bol pri utorkovom vypočutí v Bruseli niektorými poslancami označený za hulváta a vyzvaný aby odstúpil. "Neurážajte sa, to sa netýka len jednej krajiny, ale všetkých krajín. Holandsko tiež roky nedodržiavalo to, čo bolo dohodnuté," povedal europoslancom a dodal, že v eurozóne podľa neho neexistuje žiadny konflikt medzi skupinou krajín na severe a na juhu.





Financial Times k tomu však poznamenali, že zrejme znovu ožije tlak na odstúpenie Dijsselbloema z čela Euroskupiny. Jeho Strana práce totiž vo voľbách minulý týždeň utrpela drvivú porážku, takže nad politickou budúcnosťou doterajšieho ministra financií visí otázniky. To vyvolalo špekulácie, že by mal skončiť aj na čele Euroskupiny. Grémium však nakoniec v pondelok podporilo jeho zotrvanie až do konca riadneho mandátu v januári 2018.