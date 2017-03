Najbohatší obyvatelia štátu New York žiadajú: Chceme platiť vyššie dane!

Zdroj: AP

"Nadišiel čas investovať do dlhodobej životaschopnosti New Yorku," píše sa v liste. "Musíme investovať do ciest ako sa dostať z chudoby a zaistiť ekonomický vzostup všetkých našich spoluobčanov, vrátane silného verejného vzdelávania.Musíme investovať do mostov, tunelov, vodovodov, verejných budov a ciest, na ktorých sme všetci závislí."



Takéto zdanenie najbohatších počíta s vytvorením balíka vo výške dve miliardy dolárov.



Medzi signatármi sa objavili mená ako Steven Rockefeller, Abigail Disney a George Soros. Vačšina z podpísaných zarába viac než 650 tisíc dolárov ročne, čím sa radia k hornému percentu najlepšie zarábajúcich.

List je iniciatívou liberálneho thinktanku Fiscal Policy, ktorého šéf Ron Deutsch sa vyjadril, že bolo potešujúce vidieť, koľkí z najbohatších obyvateľov štátu sa aktivite pripojili.

Mnohí z nich svoj postoj vyjadrili už vlani, pri podobnej iniciatíve, ale ich žiadosť nebola zákonodarcami štátu New Yorku vyslyšaná. Demokratická väčšina v newyorskom zákonodarnom zbore sediaca v meste Albany síce podporuje zdanenie bohatých, ale má na to vlastný plán. Republikáni, ktorí predstavujú najväčšiu frakciu v senáte, sa postavili proti takejto myšlienke.



"Signatári sa vyjadrili, že by znášali vyššie dane, takže štát môže financovať do očí bijúce potreby ľudskej a fyzickej infraštruktúry a získal by dostatočné príjmy v čase keď sú na programe federálne škrty," povedal Ron Deutsch.