Bavorský minister Söder chce vážne diskutovať o pláne B pre Grécko

dnes 16:16 -

Bavorský minister financií Markus Söder chce vážne diskutovať o pláne B pre Grécko. Pre dnešné vydanie nemeckého ekonomického denníka Handelsblatt povedal: „Grécko sa natrvalo v eurozóne neudrží“. Dodal, že vzhľadom na pretrvávajúce problémy krajiny, jej súčasné nezhody s veriteľmi o pokračovaní reforiem „musíme sa zachovať čestne a diskutovať o pláne B“. Tak či tak sa niekedy položí otázka, ako to bude ďalej s touto krajinou v eurozóne. Napokon, Grécko dostane ďalšiu tranžu z rámcového úveru len v prípade, ak sa na nej zúčastní aj Medzinárodný menový fond.

Grécko a jeho európski veritelia sa ešte nedohodli na ďalších reformách, ktoré by otvorili cestu k poskytnutiu prostriedkov, ktoré Atény naliehavo potrebujú. Cieľom je dosiahnuť dohodu do najbližšieho rokovania euroskupiny. Či sa to podarí, to nie je vôbec isté.

Söder kritizoval aj nulovú úrokovú politiku Európskej centrálnej banky (ECB). „ECB bola koncipovaná ako európska spolková banka (Bundesbank), ale nie ako pobočka banky Goldman Sachs“, uviedol minister. Podľa neho musí Nemecko, ako jej najväčší podielnik, k situácii jasne formulovať svoje stanovisko.