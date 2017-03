O dani z finančných transakcií sa má definitívne rozhodnúť v máji

dnes 14:46 -

BRUSEL 21. marca (SITA, AP) - Konečné rozhodnutie o tom, či skupina členských štátov Európskej únie zavedie daň z finančných transakcií, padne v máji. Vyhlásil to v utorok rakúsky minister financií Hans Jörg Schelling. Pre úspech projektu je kľúčové, aby svoju podporu nestiahli Belgicko a Slovenská republika, povedal minister pred stretnutím s rezortnými kolegami z EÚ. "Ak nebudú súhlasiť a opustia skupinu, tak projekt skončí, pretože nebude dosť členských štátov," povedal Schelling. "Rozhodnutie musí padnúť v máji," zdôraznil rakúsky minister.

Spoločný systém zdaňovania finančných transakcií by podľa stúpencov projektu zabránil neférovej daňovej súťaži v EÚ. Plány na zavedenie dane z finančných transakcií boli v rámci celej európskej dvadsaťosmičky neúspešné. Diskusie sa preto zamerali na hľadanie kompromisu v rámci inštitútu "rozšírenej spolupráce", čo by si vyžadovalo dohodu minimálne deviatich krajín. Do tejto skupiny štátov patria Rakúsko, Belgicko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Taliansko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko a Španielsko.