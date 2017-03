Európa musí podľa M. Šefčoviča hľadať spôsoby využívania čistejšej dopravy

dnes 14:16 -

Európske štáty postupne prechádzajú k čistejším vozidlám. Poukázal na to podpredseda Európskej komisie zodpovedný za Energetickú úniu Maroš Šefčovič na dnešnom diskusnom fóre Hospodárskych novín HNClub. V prvom rade treba podľa neho vytvoriť predpoklady na to, aby to čistejšie autá mali jednoduchšie smerom k potenciálnym zákazníkom a zabezpečiť im lepšiu autonómiu fungovania.

„Musíme nájsť spôsob, ako využiť aj rôzne prostriedky na to, aby sme tú infraštruktúru pre tieto vodíkové, elektrické autá alebo autá s inými alternatívnymi pohonmi, ako stlačený alebo skvapalnený plyn, mohli naozaj širšie využívať, ako na Slovensku, tak aj v celej Európe,“ uviedol Šefčovič.

Podľa primátora Bratislavy Iva Nesrovnala sa otvára otázka regulácie vstupu dieselových motorov do centier miest. Je presvedčený, že ak sa má takéto opatrenie zaviesť v hlavnom meste SR, nesmie byť osamotené.

„Nechceme začínať zákazom, to nie je dobré. My skôr musíme ponúknuť systém mobility na území mesta. Celý ten systém parkovania, zdieľania komunikácií, podpory mestskej hromadnej dopravy, železničnej dopravy, alternatívnej dopravy, bike sharing, pešo... Toto musí byť pripravené, a potom môžeme začať rozprávať o regulácii dieselových motorov,“ opísal Nesrovnal.

Potrebu podpory ekologickejšej dopravy si začína uvedomovať aj štátna správa. Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu podľa generálnej riaditeľky sekcie riadenia investícií Aleny Sabelovej na rozdiel od iných inštitúcií nemá flotilu služobných áut a zamestnanci využívajú spôsoby zdieľanej dopravy.

„Chceme byť moderný úrad a šetriť verejné zdroje v čase, keď spoločnosť prechádza veľkou revíziou výdavkov, každý by mal urobiť nejaký svoj príspevok. Je v tom určite aj ekologický aspekt, pretože úrad zodpovedá za veľkú Agendu 2030, čo je agenda udržateľného rozvoja. Tá má tri piliere – environmentálny, sociálny a ekonomický. Nemožno hovoriť o udržateľnom rozvoji pri absencii ktoréhokoľvek z týchto troch pilierov,“ zdôraznila Sabelová.

Európska komisia chce podľa Šefčoviča tento rok v rámci budovania Energetickej únie predstaviť rozsiahly balíček prinášajúci súhrnné riešenie pre nízkouhlíkovú čistú mobilitu. Zároveň upozornil na množstvo sociálnych aspektov s tým súvisiacich a potrebu riešenia problému šoférov nákladnej dopravy zo strednej Európy, ktorí vozia tovar do západnej Európy.

„Budeme musieť prísť s novými emisnými limitmi pre osobné autá a pre dodávky. Budeme musieť nájsť riešenie, ako podporiť trend modernizácie automobilového priemyslu v Európe. Našou kľúčovou prioritou musí byť, aby sa najlepšie a najkvalitnejšie autá na svete vyrábali v Európe, aby sa vyrábali na Slovensku,“ konštatoval eurokomisár.