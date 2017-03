Problémy starnúcej populácie: Seniori, odovzdajte vodičák, budete mať lacnejší pohreb

Zdroj: ČTK;iDnes

Foto: TASR/AP;thinkstock

dnes 9:36 -

V japonskej prefektúre Aiči začala spoločnosť, ktorá vlastní 89 pohrebných ústavov, starším vodičom ponúkať lacnejší pohreb, ak sa dobrovoľne vzdajú vodičského preukazu. Starším vodičom sľubuje pätnásťpercentnú zľavu. Stačí, ak vodič poskytne potvrdenie z miestnej policajnej stanice, že svoj vodičský preukaz naozaj odovzdal. Podobné iniciatívy existujú aj v iných častiach krajiny. Starším Japoncom napríklad ponúkajú zľavy na taxík či na vstupy do kúpeľov.

V roku 2015 malo Japonsko podľa denníka The Japan Times 4,8 miliónov registrovaných vodičov starších ako 75 rokov. Oproti roku 2005 je to dvojnásobok. V rovnakom období bol zaznamenaný nárast smrteľných nehôd, ktoré spôsobili starší vodiči.







Sociálna situácia v Japonsku núti starých ľudí páchať zločiny



V roku 2005 Národná policajná agentúra uviedla, že osoby staršie než šesťdesiatpäť rokov tvoria len 5,8 percent osadenstva väzníc. Prešlo desať rokov a už to bolo dvadsať percent. Pre nápravné zariadenia je to veľký problém. "Z väzenských dozorcov sa kvôli tomu stávajú opatrovatelia, podobne ako v domovoch dôchodcov," hovorí vedúci správneho odboru japonského ministerstva spravodlivosti Shinsuke Nishioka.



Cestu za mreže si seniori zabezpečia väčšinou krádežou. Dnešní zlodejíčkovia v Japonsku nie sú žiadne deti, ale dedovia a babičky medzi sedemdesiatimi a osemdesiatimi rokmi. Oni vlastne ani nechcú kradnúť, nechcú utekať, chcú sa len nechať chytiť. Za týmto trendom treba vidieť sociálne istoty. Teplé jedlo trikrát denne, strecha nad hlavou, pravidelné zdravotné prehliadky. Navyše výdavky platí štát. Tak možno zhrnúť hlavné dôvody, prečo sa japonské väzenia plní prestarnutými a donedávna ešte zákon uctievanými občanmi. Starčekovia za mrežami pochádzajú z vojnovej a tesne povojnovej generácie, ktorá svojou tvrdou drinou vystavala ekonomický úspech krajiny. Dnes však majú problém z dôchodku utiahnuť nájom a stravu. Vo väzniciach je o nich postarané, dostanú jednoduchú prácu, ktorá im dáva pocit užitočnosti a prospešnosti, a netrpia samotou.

Zdravotný personál väzníc funguje v takmer nepretržitej prevádzke. Na začiatku minulého roka musela vláda odložiť čiastku pol milióna dolárov na každú zo sedemdesiatich japonských väzníc, aby ich správcovia mohli zamestnať ďalších pracovníkov asistenčné starostlivosti. "Prakticky už neriešime pokusy o útek z väzenia," dodáva Nishioka. "Riešime napríklad to, že naši zverenci nepočujú príkazy alebo že potrebujú častejšie chodiť na toaletu."





Japonsko je jednou z mála krajín na svete, kde sa každoročne predá viac plienok pre dospelých ako pre batoľatá. Už dnes tvoria ľudia starší šesťdesiatpäť rokov 27 percent celkovej populácie, a ak sa tento trend nepodarí zvrátiť, v roku 2060 ich bude 40 percent. A čím viac japonské väzenia zlepšujú starostlivosť o starších, tým viac dôchodcov lákajú. "Neviem, čo za život by som mal viesť, až sa odtiaľto dostanem, budem sa báť o svoje zdravie a finančnú situáciu," citovala agentúra AFP jedného z väzňov seniorov, odsúdeného za pokus o krádež. Až 70 percent z odsúdených dôchodcov sa do piatich rokov do väzenia dostáva znova.