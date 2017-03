Zdroj: CNBC

Foto: SITA/AP

dnes 10:58 -

Vlády po celom svete si nechávajú vypracovať štúdie, aby zistili, aký dopad bude mať umelá inteligencia a automatizácia na zamestnanosť. Japonský premiér Šinzó Abe v nedeľu povedal, že jeho vláda sa nástupu technológií nebojí.

Japonsko trápi klesajúca a starnúca populácia, a zároveň aj pomalý rast. Abe si myslí, že umelá inteligencia by skutočne mohla pomôcť jeho krajine v raste. "Stroje vybavené umelou inteligenciou, alebo stroje, ktoré budú v podstate ako roboti špecializované na úzky okruh funkcií... stroje zajtrajška budú mať za úlohu riešiť... množstvo výziev," povedal Abe publiku na veľtrhu CeBIT v nemeckom Hannoveri. "Japonsko nemá strach z umelej inteligencie. Stroje nás oberú o pracovné miesta? Takéto obavy v Japonsku neprevládajú. Japonsko sa snaží, aby ako úplne prvé dokázalo, že rast je možný prostredníctvom inovácií, aj keď populácia klesá," uviedol premiér.







Japonsko prevzalo vedúcu úlohu v rozvoji robotiky, vďaka niektorým najväčším spoločnostiam, ako je napríklad SoftBank. Abe využil svoj prejav na spomenutie výhod voľného obchodu a vyzval na zavedenie "spoločných technologických štandardov" po celom svete.

Nemecká kancelárka Angela Merkelová na veľtrhu tiež vystúpila. Vyjadrila sa, že vzdelanie bude hrať kľúčovú úlohu pri výučbe zručností potrebných v digitálnej budúcnosti. Merkelová uviedla, že niektoré z moderných aplikácií robotiky sú "inšpirujúce", ale mnoho ľudí stále ešte nechápe výhody tejto technológie a vláda potrebuje, aby sa presadili digitálne zručnosti v oblasti vzdelávania.

"Je to naša povinnosť vysvetliť našim občanom, že štát im ponúka možnosti využitia digitálnych potenciálov. Úlohou pre nás je, aby sa digitalizácia presadila a posunúť ju dopredu a vysvetliť našim ľuďom to, čo im to prinesie ako pridanú hodnotu," povedala Merkelová