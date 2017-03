dnes 20:46 -

Medzinárodná ratingová agentúra Standard & Poor's (S&P) zvýšila rating dlhodobých záväzkov Cypru o jeden stupeň na BB+. Ako dôvod uviedla, že v nasledujúcich troch rokoch predpokladá stabilný rast ekonomiky ostrovnej krajiny.

Podľa agentúry by cyperská ekonomika mala tento rok vzrásť približne o 2,7 % a v nasledujúcich troch rokoch by si mala udržiavať rast tesne pod 2,5 %. S&P zároveň dodala, že v rokoch 2018 až 2020 by mal Cyprus vykázať mierny rozpočtový prebytok, čo umožní zredukovať súčasnú vysokú dlhovú záťaž.

Dnešné zvýšenie priblížilo rating Cypru bližšie k investičnému pásmu. Momentálne je krajina od tohto pásma už iba jeden stupeň. Agentúra však upozorňuje, že problémom naďalej zostáva vysoký objem zlých úverov.

Cyprus sa takmer pred piatimi rokmi dostal do finančných problémov, najmä v dôsledku vysokej expozície svojich bánk voči gréckemu dlhu. Eurozóna a Medzinárodný menový fond Nikózii následne na jar 2013 schválili záchranný úver v celkovej hodnote 10 miliárd eur.