Zdroj: E15

Foto: TASR/AP

dnes 9:27

Amsterdamská burza je na desaťročnom maxime. Euro posilnilo o percento. Takto oslávili investori počas štvrtka prehru holandského populizmu a silnejúcu nádej v budúcnosť jednotnej Európy. Výsledky prvých dôležitých tohtoročných volieb na starom kontinente sú podľa pozorovateľov dobrým signálom pre tunajšiu investičnú klímu.

Európsky index Euro Stoxx, združujúci šesťsto najväčších firiem kontinentu, ocenil holandské voľby rastom o šesť desatín percenta. Zisky talianskych aj španielskych akcií sa ale blížili k dvom percentám, burzoví makléri v krajinách južnej Európy tak mohli strieľať šamoanské.





Podstatne menšie napätie na finančných trhoch dokumentuje vývoj indexu očakávaného rizika na európskych burzách VStoxx, ktorý sa po oznámení výsledkov volieb takmer o štvrtinu prepadol.





Finančným trhom vzrástla nádej, že Európa sa nebude ekonomicky drobiť a stavať bariéry medzi jednotlivé krajiny. Pre euro aj európske finančné aktíva ide o pozitívnu správu. Hlavné míľniky pre európske trhy však očakávame v nasledujúcich mesiacoch. I keď si Európa vďaka výsledku holandských volieb oddýchla, nálady voličov sa pohybujú vo vlnách. Súčasná vlna sa odkláňa od vyhrotenej argumentácie, strany na okraji politického spektra po Brexite a zvolení Trumpa slabnú. Odborníci tvrdia, že jedným z dôvodov môže byť aj doterajšie zmätočne pôsobiace vládnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa.



Postoj holandských voličov vníma kapitál ako vodítko pre odhad výsledkov hlavných tohtoročných volieb, teda výberu francúzskeho prezidenta a parlamentných volieb v Nemecku. Ak by vo francúzskych prezidentských voľbách kandidátka Marine Le Penová neuspela, zabezpečilo by to ešte vyššiu dôveru dlhodobých investorov.