Až 50 pracovných miest pre zdravotne znevýhodnených vznikne od apríla vo Vsetíne v okrese Zlín v mestskej budove Sychrov. Mestská rada Vsetína schválila prenájom časti budovy firme Krok z Hraníc na Moravě, ktorá chce priestory využiť na výrobu čistiaceho textilu.

„Spoločnosť chcela už pred rokmi expandovať do Vsetína, ale pre ich potreby tu neboli vhodné priestory na prenájom. Po tom, ako sa v minulom roku presťahovali folklórne súbory do vsetínskeho domu kultúry, priestory sa uvoľnili a my sme ich ponúkli na prenájom spoločnosti Krok,“ uviedol zástupca vsetínskeho starostu Tomáš Pifka.

Ako dodal, mesto musí priestory udržiavať a financie z prenájmu aspoň čiastočne pokryjú náklady na prevádzku. „Navyše zamestnávanie osôb so zdravotným postihnutím a zmenenou pracovnou schopnosťou je našou prioritou, a ak niekto vytvorí 50 takýchto miest, je to pre mesto veľmi dobrá správa,“ zdôraznil zástupca starostu.