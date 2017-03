Zdroj: quartz

Foto: thinkstock

dnes 0:56 -

Je jasné, že potrebujeme mať plán, ktorý nie je závislý na spiatočníckej byrokracii alebo zle informovaných politikoch. Sme súčasťou konzumnej spoločnosti. Spotreba je súčasťou ekonomického rastu. Ale nedokázali by inovátori účinne plniť požiadavky spotrebiteľov pomocou produktov a služieb, ktoré sú menej škodlivé pre životné prostredie? Potom by sme mali skutočnú šancu na zmiernenie dôsledkov zmeny klímy. Musíme sa stať lepšími spotrebiteľmi. Ľudia dnes vedú rušný život a nie vždy majú čas, energiu alebo zdroje zvoliť si zelenú cestu. A to by sme mali zmeniť.



Profesor Clayton Christensen z Harvard Business School vysvetľuje, že spotrebitelia nebudú kupovať produkty a služby, ak si ich budú môcť požičať. Táto teória je v ostrom kontraste s tým, ako mnoho spoločností rozmýšľa o vývoji nových produktov a služieb, pričom sa spoliehajú na spotrebiteľské demografie, ktoré predpovedajú priemerné správanie sa spotrebiteľov. Pri rozhodovaní sa o nákupe zohrávajú úlohu okolnosti, sociálne aj emocionálne. Ak by sme boli schopní správne identifikovať úlohu spotrebiteľov, budeme pripravení vytvoriť predvídateľne úspešné inovácie.





1. Cenová dostupnosť

Prakticky všetci spotrebitelia sa riadia týmto faktorom. Nákup napĺňa funkčné aj emocionálne potreby. Cítim sa dobre, keď som si to, či ono dožičil hlavne vtedy, ak to bola výhodná kúpa. Zoberme si dnes tak populárne solárne panely. Úspora nákladov je citovaná ako dôvod číslo jedna, prečo si ľudia vybrali fotovoltiku a sú ochotní inštalovať si panely na svoje obydlia. Teraz by solárnym firmám stačilo osloviť aj zvyšok populácie, odstránením cenovej bariéry.

2. Ego

Ako spotrebitelia sa nákupmi často prezentujeme, dávame svetu najavo, kto sme. Marketingový výskum CNW ukázal, že zo šiestich dôvodov pre nákup Toyoty Prius, sa nižšie emisie zaradili až na piate, teda predposledné miesto! Väčšina spotrebiteľov, ako sa ukázalo, si nezakúpila automobil šetrný k životnému prostrediu preto, aby prispela k záchrane planéty, ale skôr preto, že "to o mne niečo vypovedá."

3. Pohodlie

V dnešnom svete dopytu sa čoraz viac presadzuje kultúra pohodlia. Príkladom nech sú e-učebnice, ktoré okrem toho, že sú cenovo dostupnejšie ako ich papierové náprotivky, umožňujú študentom prístup k učivu kedykoľvek jednoduchým otvorením notebooku alebo tabletu. Nemusia na chrbte nosiť tie kilá kníh, keď sa presúvajú z jednej učebne do druhej. Eliminácia niekoľkých ton papiera je dobrý začiatok, teraz potrebujeme vyvinúť elektroniku, zariadenia, ktoré nebudú pri výrobe tak škodlivé pre životné prostredie.



4. Výkon

Očakávania spotrebiteľov sú zrejmé, požadujú výkon, okrem funkčnosti a spoľahlivosti. Hľadajú kvalitu a z tohto dôvodu je dôležité, aby sme dokázali spotrebiteľovi ponúknuť, čo hľadá, aby sa naplnili jeho očakávania. Farmárske trhy, ktoré ponúkajú miestne produkty, sa tešia čoraz väčšej obľube. Podľa Marvina Battea, profesora z Ohio State University, najbežnejším motívom pre ľudí nakupovať miestnu farmársku produkciu je výkon, a to aj na úkor dostupnosti. "Ide o lepšiu kvalitu potravín, lepšiu a výraznejšiu chuť, čerstvosť,"vysvetlil.



Očakávať, že spotrebitelia zmenia svoje zvyklosti, alebo obmedzia konzum z dôvodu zmeny klímy, je asi naivné. Je nerealistické očakávať dramatický posun v životnom štýle a spotrebe, kým klimatické zmeny nespôsobia, že sa ocitneme naozaj v nepríjemnej situácii. Preto namiesto toho, čo robia politici a zelení aktivisti, skúsme liečiť našu závislosť na spotrebe inak. Dajme prednosť vylepšeným produktom a službám, ktoré sú menej škodlivé pre naše podnebie. Mohli by sme tak pokúsiť robiť lepšie nákupné rozhodnutia bez toho, aby sme niečo obetovali.