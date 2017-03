Zdroj: TASR;ČTK

Foto: SITA/AP

včera 20:31 -

Federálny rezervný systém oznámil, že hlavnú úrokovú sadzbu zvyšuje o štvrť percentuálneho bodu do pásma od 0,75 % do 1 %. Banka tak dala najavo, že takmer osem rokov od skončenia recesie je americká ekonomika dostatočne silná a podporu v podobe ultra nízkych úrokových sadzieb už nepotrebuje.



Fed, ktorý tak zvýšil kľúčovú úrokovú sadzbu druhýkrát za tri mesiace, uviedol, že situácia na pracovnom trhu sa stále zlepšuje. Prispeli k tomu aj najnovšie údaje o vývoji na trhu práce za mesiac február. Tie ukázali, že v Spojených štátoch vzniklo minulý mesiac solídnych 235.000 nových pracovných miest a miera nezamestnanosti klesla na 4,7 %. Rozhodnutie podporil aj vývoj inflácie.



Okrem toho banka dodala, že po dnešnom zvýšení hlavnej úrokovej sadzby predpokladá v tomto roku už len dve ďalšie zvýšenia. V roku 2018 počíta s tým, že úrokové sadzby sa zvýšia rovnako trikrát a trikrát by to malo byť aj v roku 2019. To znamená, že prognózu, ktorú Fed pôvodne zverejnil v decembri, nezmenil.



Jediným prekvapením v rámci dnešného rozhodnutia o zvýšení kľúčovej úrokovej sadzby, s čím trhy vo všeobecnosti počítali, bol fakt, že rozhodnutie nebolo jednohlasné. Neel Kashkari z Federálnej rezervnej banky v Minneapolise hlasoval za ponechanie sadzby v predchádzajúcom pásme, dôvod však neuviedol.



Investori odhadovali pravdepodobnosť štvrťpercentného zvýšenia sadzby, ktorá určuje rozpätie úrokov z jednodňových medzibankových úverov, na 95 percent. Časť analytikov ale čakala, že Fed vzhľadom k priaznivému vývoju ekonomiky naznačí mierne zrýchlenie tempa budúceho pritvrdzovania v porovnaní s doterajším výhľadom. Ani šéfka Fedu Janet Yellenová vo svojom následnom vystúpení žiadnu zmenu vo výhľade zvyšovaní sadzieb nenaznačila. Väčšina analytikov teraz čaká ďalší krok Fedu najskôr v júni.

Americké akcie reagovali na rozhodnutie Fedu nenaznačiť zrýchlenie tempa zvyšovania sadzieb posilnením počiatočných miernych ziskov. Kurz dolára naopak klesol na dvojtýždňové minimá a znížili sa aj výnosy štátnych dlhopisov, ktoré naznačujú budúci vývoj dlhodobých úverových nákladov.





Týmto krokom sa Fed tesne priblížil k širšiemu pásmu, v ktorom zvyčajne operoval v minulých desaťročiach, ako základnú sadzbu za finančnej krízy v roku 2008 zrazil v podstate na nulu a začal ekonomiku podporovať aj nákupmi dlhopisov.







Zlato čiastočne vymazalo straty z predošlých dní aj napriek zvýšeniu úrokovej sadzby americkou centrálnou bankou ako aj miernym uvoľnením politickej situácie v Európe, keď investori prehodnocovali prestrelené klesanie z predošlých dní.







Zvyšovaniu úrokov pomohol aj lepší výhľad svetovej ekonomiky. Hospodársky rast v eurozóne sa mierne zrýchľuje a čínska ekonomika sa javí stabilnejšia než pred rokom.

Fed od decembra niekoľkokrát signalizoval, že tento rok bude úroky zvyšovať rýchlejšie ako doteraz, zhruba tempom trikrát ročne. Bude to ale závisieť na tom, či si ekonomika udrží silu a inflácia sa bude vyvíjať podľa predpokladov. Fed odhadol, že takzvaná jadrová inflácia, ktorá nezapočítava ceny potravín a energie, tento rok dosiahne 1,9 percenta. Odhad tohtoročného rastu ekonomiky zostal bezo zmeny na 2,1 percenta.