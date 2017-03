dnes 20:31 -

Americká centrálna banka dnes podľa očakávaní zvýšila kľúčovú úrokovú sadzbu s tým, že situácia na trhu práce sa zlepšuje. Banka zároveň dala najavo, že plánuje pokračovať v ďalšom zvyšovaní úrokových sadzieb, pričom zvyšovanie bude postupné.

Federálny rezervný systém oznámil, že hlavnú úrokovú sadzbu zvyšuje o štvrť percentuálneho bodu do pásma od 0,75 % do 1 %. Banka tak dala najavo, že takmer osem rokov od skončenia recesie je americká ekonomika dostatočne silná a podporu v podobe ultra nízkych úrokových sadzieb už nepotrebuje.

Fed, ktorý tak zvýšil kľúčovú úrokovú sadzbu druhýkrát za tri mesiace, uviedol, že situácia na pracovnom trhu sa stále zlepšuje. Prispeli k tomu aj najnovšie údaje o vývoji na trhu práce za mesiac február. Tie ukázali, že v Spojených štátoch vzniklo minulý mesiac solídnych 235.000 nových pracovných miest a miera nezamestnanosti klesla na 4,7 %. Rozhodnutie podporil aj vývoj inflácie.

Okrem toho banka dodala, že po dnešnom zvýšení hlavnej úrokovej sadzby predpokladá v tomto roku už len dve ďalšie zvýšenia. V roku 2018 počíta s tým, že úrokové sadzby sa zvýšia rovnako trikrát a trikrát by to malo byť aj v roku 2019. To znamená, že prognózu, ktorú Fed pôvodne zverejnil v decembri, nezmenil.

Jediným prekvapením v rámci dnešného rozhodnutia o zvýšení kľúčovej úrokovej sadzby, s čím trhy vo všeobecnosti počítali, bol fakt, že rozhodnutie nebolo jednohlasné. Neel Kashkari z Federálnej rezervnej banky v Minneapolise hlasoval za ponechanie sadzby v predchádzajúcom pásme, dôvod však neuviedol.