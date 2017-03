Cena práce pri investovaní už nie je najrozhodujúcejšia

dnes 10:31 -

"Lokálne sa nám vyhli aj dosahy spotrebiteľskej krízy v roku 2009, aj dieselgate z roku 2015. Sektor rastie každý rok," spresňuje Janči. Slovensko naďalej hrá o príchod novej automobilky Mitsubishi, ktorá by mohla postaviť motoráreň. O príchod automobilky bojuje aj Rumunsko a Maďarsko, ktoré lákajú lacnejšou pracovnou silou.



Ako pritom Janči upozorňuje, investor sa síce rozhoduje podľa toho, aby sa mu vyplatilo postaviť závod v danej krajine, no cena práce už nie je až taký rozhodujúci faktor, ako to bolo ešte donedávna."Rumunsko a Maďarsko majú výhodnejšie aj daňové a odvodové zaťaženie, ktoré je v porovnaní so Slovenskom nižšie. No na základe viacerých interakcií z prostredia automotive ide o faktory, ktoré nie sú až také dôležité. Dôležitými sú najmä dostatok dostupnej kvalifikovanej sily a blízkosť dodávateľov automobiliek," zdôrazňuje Janči.Práve nedostatok kvalifikovaných pracovných síl môže byť podľa neho negatívum, ktoré by mohlo odradiť aj Mitsubishi. Príchod novej automobilky by na jednej strane mohol zvýšiť u subdodávateľov zákazky, na druhej strane nie je jasné, ako sa na celkovej kondícii sektora bude prejavovať aj celkový vývoj v priemysle."Otázka je, ako subdodávateľské firmy vedia znášať cenové výkyvy vstupov, najmä ocele a železa a transformovať ich do rastúcich cien výstupov. Príchod ďalšieho investora môže vyvolať krátkodobú nerovnováhu, ale keďže hlavných subdodávateľov si automobilky spravidla berú so sebou, nepredpokladám, že prípadný príchod Mitsubishi bude mať negatívny efekt," podotýka.Aj napriek tomu však v obchodnom styku firmám radí, aby si vždy preverili, s kým všetkým v rámci subdodávateľských sietí obchodujú. Následne odporúča nielen pripraviť si zodpovednú obchodnú stratégiu, ale najmä diverzifikáciu odberateľskej základne.