BRATISLAVA 15. marca (SITA, AP) - Akciový trh v USA v utorok klesol. Strácali najmä energetické tituly spolu s ďalším poklesom cien ropy. Pozornosť investorov sa zameriava na zasadnutie americkej centrálnej banky (Fed), ktorá by mohla v stredu oznámiť zvýšenie úrokových sadzieb. Podľa agentúry AP medzi účastníkmi trhu prevláda názor, že Fed sprísni menovú politiku. To by znamenalo, že k zvýšeniu úrokov pristúpi iba po tretíkrát od finančnej krízy v roku 2008, kedy ich stlačil takmer na nulu.

Priemyselný index Dow Jones klesol o 0,2 % na 20 837,37 bodu, širší Standard & Poor's 500 o 0,3 % na 2 365,45 bodu a technologický Nasdaq tiež o 0,3 % na 5 856,82 bodu. V Európe klesol britský index FTSE 100 o 0,1 % a francúzsky CAC 40 o 0,4 %, nemecký DAX uzatvoril obchodovanie bez zmeny. Hlavný tokijský index Nikkei 225 v stredu klesol o 0,3 % na 19 544,07 bodu.