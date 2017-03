Optimista Draghi

dnes 20:10 -

Začiatok týždňa bol chudobný na dôležité makroekonomické dáta. V Ázii sme sa dozvedeli, že počet objednávok strojov v Japonsku klesol na mesačnej báze o 3.2% po predošlom raste o 2.1% a pri očakávaniach na úrovni -1.6%. Na ročnej báze došlo k poklesu o 8.2% po predošlom raste o 6.7% a pri očakávanom poklese o 3.3%.Tretí sektor v Japonsku v januári stagnoval, po predošlom poklese o 0.3%. Predaje áut v Číne vzrástli na ročnej báze o 22.7%, po predošlom raste o 0.8%. Akciové indexy v Ázii rástli, Nikkei +0.15%, Hang Seng +1.11%, CSI 300 +0.88%.

V Európe boli zverejnené dáta z Talianska, kde priemyselná produkcia klesla o 0.5% po predošlom raste o 6.8% a pri očakávaniach na úrovni 3.3%. Na mesačnej báze došlo k poklesu o 2.3% po predošlom raste o 1.4% a pri očakávaniach na úrovni -0.8%. Príhovor mal guvernér Európskej Centrálnej Banky Mario Draghi, ktorý rozprával po inováciách a podnikateľskom prostredí v eurozóne. Vyjadril sa, že na jednej strane síce eurozóna môže zvýšiť produktivitu cez nové technológie a inovácie, no už len aplikovanie existujúcich technológii do veľkých a spomalených firiem by viedlo k obrovskému nárastu produktivity. Tiež povedal, že teda stále existuje mnoho, čo môžeme urobiť pre zvrátenie trendu zhoršujúcej sa produktivity a zlepšenie pesimistických očakávaní do budúcna. Európske akciové indexy končili deň zmiešane, Euro Stoxx 50 -0.02%, FTSE 100 +0.33%, CAC 40 +0.13%, DAX +0.22%.

V USA bol zverejnený index podmienok na trhu práce podľa Fedu, ktorý vzrástol z 1.3 na XX pri očakávaniach na úrovni 1.1. Americké akciové indexy končili deň zmiešane, Dow Jones -0.09%, SPX +0.01%, NASDAQ +0.24%

Na komoditnom trhu sa americká ľahká ropná zmes WTI obchodovala aj naďalej za 48 dolárov za barel, po výraznom páde ktorý zaznamenala v predošlom týždni.