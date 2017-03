Ak ide o priateľov, Slováci nemajú problém ročne pustiť stovky eur

Zdroj: Home Credit

Foto: thinkstock

dnes 0:02 -

Voľné chvíle strávené v príjemnej spoločnosti kamarátov si Slováci náležite cenia, a to aj finančne. Väčšina preto nemá problém investovať do spoločných aktivít v priebehu roka aj niekoľko stoviek eur. Prieskum ukázal, že najviac peňazí míňajú na spoločné výlety, potom sú to posedenia v reštaurácii alebo bare a ako tretie v poradí skončili výdavky na darčeky pre priateľov. V rebríčku nasledujú náklady na spoločné kultúrne akcie (kino, koncert, divadlo), potom sú to nákupy, dovolenky a náklady na cestovanie za kamarátmi. Až na „chvoste“ je spoločné športovanie.

Potvrdilo sa, že Slováci sú poväčšine priateľský, obetavý a družný národ. „Pre mnohých je totiž potreba byť s priateľmi natoľko silná, že niektoré činnosti robia vyslovene len preto, aby si udržali s nimi kontakt. Inak by to sami od seba nikdy nerobili“, hovorí Jan Holoch, manažér zákazníckej skúsenosti a finančný špecialista spoločnosti Home Credit. Takýmto typickým príkladom je posedenie s kamarátmi v nejakom podniku, kde skoro 50 percent opýtaných uviedlo, že tam chodia len preto, aby boli s kamarátmi. Každý piaty Slovák sa takto prakticky „obetuje“, keď ide s priateľmi do kina na film, na ktorý by sa sám od seba nikdy nevybral. Podobne je to aj v prípade spoločných výletov. Tu sú podľa prieskumu o niečo prispôsobivejší muži ako ženy. Na zájazd len kvôli kamarátom sa vyberie 25 percent mužov, v prípade žien je to 17 percent.





Keď sa pozrieme na jednotlivé položky, koľko vynakladajú Slováci na spoločné aktivity s priateľmi, najvyššie sumy idú na dovolenky. V tomto prípade približne polovica respondentov odhaduje, že ich to v priemere mesačne vyjde aj na viac ako 200 eur.



Z rodinných rozpočtov ukrajujú aj časté návštevy reštaurácií. Každý tretí Slovák si ide s kamarátmi posedieť aspoň raz za týždeň, pričom v podniku nechá zvyčajne do 20 eur. „V tomto prípade ide klasicky o doménu mužov. Je samozrejmé, že ženy zase pre zmenu preferujú nákupy s priateľkami. Tie ich mesačne stoja priemerne 40 eur," dopĺňa J. Holoch.



Pri nakupovaní darčekov pre priateľov, čo sa deje niekoľko krát do roka, sa 90 percent Slovákov dokáže „zmestiť“ do sumy 80 eur. Nájde sa však aj 8 percent takých, ktorí na obdarovanie kamarátov dajú aj čiastku blížiacu sa k 200 eurám.

Keď príde na úhradu takýchto kolektívnych aktivít, väčšina ľudí sa k tomu postaví zodpovedne. Siedmi z desiatich platia sami za seba, alebo ak za nich minule zaplatil kamarát, teraz na oplátku zaplatia oni za neho. V desiatich percentách prípadov sa stáva, že spoločný účet spravidla zatiahnu tí majetnejší z partie. Pre mnohých je každopádne konečné vyúčtovanie citlivou záležitosťou. Pokiaľ je totiž nutné za niekoho opakovane niečo uhrádzať, skoro polovica opýtaných sa nabudúce radšej jeho spoločnosti vyhne. Tretina Slovákov pre zmenu vôbec nerieši, kto čo zaplatí, vraj im to vždy nejakým spôsobom nakoniec vyjde.