Berlusconi: Ja sa vrátim a so mnou príde talianska líra

Zdroj: la republica;bloomberg

Foto: TASR/AP

dnes 13:05 -

Osemdesiatročný Berlusconi sa pokúša zvrátiť päťročný zákaz zastávať verejnú funkciu, ktorý mu uložil v júli 2015 súd v Neapole za podplácanie senátora v rámci snáh privodiť pád vlády v roku 2006.

Berlusconiho plán na zavedenie paralelnej národnej meny sa podobá nápadu francúzskej prezidentskej kandidátky Marine Le Penovej. Hlavný rozdiel je v tom, že v Taliansku je verejná mienka voči spoločnej európskej mene veľmi negatívna, pripomenul Bloomberg.

Podľa ekonóma Deutsche Bank Marca Stringa je práve Taliansko, a nie Grécko alebo Francúzsko, hlavným kandidátom na opustenie eura. Najsilnejšia strana v prieskumoch verejnej mienky, Hnutie piatich hviezd (M5S) komika Bepeho Grilla, žiada nezáväzné referendum o odchode z eurozóny.

Berlusconiho plán je menej radikálny. V rozhovore pre denník la Repubblica uviedol, že keď ho mamička krátko po druhej svetovej vojne poslala nakupovať, takisto platil paralelnou menou, takzvanú AM lírou, ktorú vydávali západní spojenci. Podľa Berlusconiho táto paralelná mena fungovala veľmi dobre.







"Dnes by opustenie eura bolo nereálne, malo by to pre Taliansko vážne dôsledky. Pre verejný dlh a tiež pre firmy a pre úspory Talianov. Úrokové sadzby by boli stále nízko, hrozí hyperinflácia, aj špekulatívne vlny útokov voči našej mene, ak by sme sa k nej vrátili. Ale je tu možnosť duálnej talianskej meny popri eure a britskej libre. Tak by sme získali aspoň čiastočnú menovú suverenitu. Už som to preberal s mnohými odborníkmi, profesormi aj ekonómami. AM líra dokázala fungovať skvele, dnes je zrejmé, že by sme ju nazývali iba líra,“ uviedol bývalý premiér v rozhovore pre denník La Repubblica.







Berlusconi by dokázal osloviť voliča v čase, keď v krajine rastie euroskepticizmus a občania majú silnejšie pochybnosti o jednotnej mene než akýkoľvek iný člen bloku. Bývalý premiér by apeloval na stredopravého voliča, podľa prieskumov by dokázal osloviť 15 % voličov. Viac ako polovica stredo-pravicových voličov podporuje opustenie eura, ukázal prieskum Index Research z minulého mesiaca. .

"Je to vidieť isté riziko, finančné trhy už začali zlacňovať," povedal Lorenzo Codogno, zakladateľ LC Makro. "Pravdepodobnosť, že Taliansko opustí euro zostáva na nízkej úrovni," povedal 27. februára s dodatkom, "ale stále rastie."