Rodičovský príspevok by mal v prípade zdravotne ťažko postihnutých detí vzrásť

Rodičom, ktorí sa starajú o dieťa s nepriaznivým zdravotným stavom vo veku do 6 rokov, by mal stúpnuť rodičovský príspevok. Navrhuje to podpredsedníčka parlamentu Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS), ktorá tento návrh predložila do parlamentu. Na najbližšej schôdzi by sa mal ním zaoberať parlament.

Upozorňuje na to, že potreby rodín, ktoré sa starajú o dieťa so zdravotným postihnutím, jednoznačne preukazujú, že ich náklady sú mimoriadne vysoké a nie sú schopné ich pokryť pomocou súčasného príspevku. "Z uvedených dôvodov sa doterajšia suma rodičovského príspevku pre túto cieľovú skupinu navrhuje zvýšiť zo sumy 203,20 na sumu 345 eur mesačne, čo vlastne predstavuje 1,5-násobok sumy súčasnej výšky príspevku," navrhuje Ďuriš Nicholsonová.

Priblížila, že rodiny, ktoré sa starajú o zdravotne ťažko postihnuté dieťa, nemajú len výdavky na dopravu, rôzne pomôcky, úhradu liečebných procedúr a pobytov, ale mnohokrát zažívajú aj stratu príjmu zo zamestnania. Podľa Nicholsonovej však nie je možné pripustiť argument, že týmto rodičom je možné pokryť zvýšené výdavky zo systému kompenzácií. "Hoci máme vytvorené nástroje, ktoré by mali kompenzovať zdravotné znevýhodnenie občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, vrátane detí, existujúce nástroje nie sú z rôznych dôvodov pre rodiny využiteľné," tvrdí.

Jednou z príčin je podľa nej aj stupeň či percentuálna miera funkčnej poruchy, od ktorej sa odvíja konkrétna podpora, a pokiaľ ju dieťa so zdravotným postihnutím nedosahuje, napriek tomu, že má nepriaznivý zdravotný stav, rodina nedostáva žiadnu pomoc z tohto systému. "Ďalším dôvodom je príliš subjektívne posudzovanie nárokov detí na rôzne druhy kompenzácií, mnohokrát svojvôľa zamestnancov, ale aj priame porušovanie platnej právnej úpravy a výsledok je, že rodina nemá nárok na žiadnu kompenzáciu a podporu," tvrdí.

Súčasne sa má návrhom novely zákona zaviesť pre týchto rodičov povinnosť spolupracovať s poskytovateľmi sociálnych služieb. "Zámerom je, aby spolupráca rodičov detí so zdravotným postihnutím s príslušnými inštitúciami podporila zdravý vývoj dieťaťa so zdravotným postihnutím a jeho začlenenie do spoločnosti," vysvetlila Ďuriš Nicholsonová.

Do parlamentu predkladá aj ďalší návrh novely zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP. Navrhuje rozšíriť okruh zdravotných postihnutí, pre ktoré majú občania problémy prepravovať sa vo vozidlách verejnej hromadnej dopravy a sú odkázaní na prepravu osobným autom. "Dopĺňajú sa druhy zdravotných postihnutí o závažné a ťažké onkologické ochorenia liečené chemoterapiou, rádioterapiou, transplantáciou a s následnou stratou imunity," priblížila Ďuriš Nicholsonová. Tieto druhy zdravotných postihnutí podľa nej výrazným spôsobom znemožňujú deťom a dospelým s ťažkým zdravotným postihnutím prepravovať sa verejnou hromadnou prepravou, nakoľko medzi ostatnými spolucestujúcimi sú vystavení vysokému riziku infekcií, čo následne ohrozuje ich život a zdravie.

Upozornila, že napriek tomuto vysokému riziku ohrozenia života a zdravia ľudí, ktorí trpia onkologickými ochoreniami, sa občania s ťažkým zdravotným postihnutím a ich rodiny v lekárskej posudkovej praxi na úradoch práce často stretávajú s tým, že nie sú posúdení ako odkázaní na individuálnu prepravu. "Cieľom návrhu je uľahčiť život a prístup občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, vrátane detí a ich rodičov, k poskytovaniu adekvátnej podpory prostredníctvom peňažných príspevkov na kompenzáciu a iných foriem pomoci," dodala Ďuriš Nicholsonová.