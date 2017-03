Život bez peňazí: Mladí Ázijci sedia na časovanej bombe

Zdroj: CNBC

Foto: SITA/AP

dnes 10:29 -

Štúdia oslovila respondentov narodených v rokoch 1984 až 2004. Takmer 90 percent opýtaných uviedlo, že očakávajú, že budú môcť zachovať alebo dokonca zlepšiť svoju životnú úroveň do dôchodku, ale takmer 30 percent očakáva, že im ešte počas aktívneho života dôjdu peniaze.



"Aziati boli doteraz známi ako opatrní spotrebiteľa s nižšou úrovňou dlhu," povedal Roy Gori, zo spoločnosti Manulife Ázia pre televíziu CNBC. "Dnes to už nie je pravda. V niektorých prípadoch je miera zadlženia akú vidíme v Ázii, buď rovnaká alebo ešte vyššia ako u amerických spotrebiteľov, meraná podľa dlhu domácností v pomere k disponibilnému dôchodku."

Takmer štyria z desiatich opýtaných poznamenali, že očakávajú, že budú finančne podporovať rodičov z oboch strán, a v rovnakom čase aj svoje deti, čo by obmedzilo ich schopnosť investovať a pripraviť sa na odchod do dôchodku. "Ekonomický rast bude oveľa pomalší než čo zažili ich rodičia," povedal Gori s odvolaním sa na pomalší rast projekcie príjmov pre ázijskú generáciu Y, v porovnaní sinými generáciami. Je to najmä prípad Hongkongu, Číny, Singapuru, Taiwanu a Thajska, dodal.

"Sú to predstavitelia sendvičovej generácie, sotva majú na to, aby mohli financovať vzdelanie svojich detí, či podporovať svojich starnúcich rodičov." Pre väčšinu ázijských kultúr, bola podpora rodiny základom pre odchod do dôchodku, odovzdával sa tento zvyk z generácie na generáciu. Dnes ale nastal posun kvôli starnutiu obyvateľstva, klesajúcej veľkosti domácnosti a rýchlej urbanizácii.





Pomalší hospodársky rast v kombinácii s dlhšou životnosťou rodičov by mohol znamenať obmedzenie príležitostí pre millennials pre plánovanie svojho odchodu do dôchodku. "Ide o dvojsečnú zbraň, pretože millennials samotní pravdepodobne nezískajú finančnú podporu od svojich vlastných detí, keď zostarnú," povedal Gori.

Podľa Manulife, asi 50 percent investorov v Ázii má svoje peniaze v bankových vkladoch. V Indonézii ešte viac, takmer 80 percent celkových finančných aktív sú uvádzané ako bankové vklady, pre porovnanie v USA je to len okolo 20 percent. "Sme vo svete nulových úrokových sadzieb, čo je situácia, ktorá pretrvala od čias globálnej finančnej krízy v roku 2008," povedal Gori s tým, že podľa neho nízke sadzby by mohli pretrvávať ešte ďalších päť rokov. "Celkovo 13 rokov nulových úrokových sadzbách je podstatný kus profesionálneho života millenials. To znamená, že mnoho z týchto úspor, ktoré idú do bankových vkladov, budú mať negatívne reálne výnosy. Niektorí zástupcovia tejto generácie sa z toho nikdy nespamätajú."

Gori si myslí, že riešením je akceptovanie väčšieho rizika a masívnejšie investovanie do akcií. "Pri pohľade do histórie vidíme, že Aziati investovali veľkú časť svojho osobného bohatstva počas aktívneho pracovného života do oblasti nehnuteľností, až potom, ak mali ešte ďalšie peniaze, investovali do likvidných vkladov v hotovosti," povedal Gori. Podľa neho stratégia úspor, najmä na rozvinutejších trhoch Ázie, už realistická nie je. "Nie je tu žiadna šanca, že bankové vklady porastú takým spôsobom, aby dokázali vyrovnať rast výdavkov," dodal.