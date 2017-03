Absolútne prvenstvo: V žiadnej inej krajiny nenájdete toľko ženských miliardárok

Zdroj: QZ

Foto: Fu Wa

dnes 14:05 -

Na čele rebríčka nájdeme Chen Lihua, ktorá sa preslávila ako "pekinská realitná kráľovná." Vyrastala v chudobe v čínskom hlavnom meste, namiesto strednej školy nastúpila ako reštaurátorka nábytku. Začiatkom 80-tych rokov sa presťahovala do Hongkongu a začala investovať do nehnuteľností. O šesť rokov neskôr založila Fu Wah International Group, z čoho je dnes už realitný gigant zapojený do rozvoja nehnuteľností, správy majetku a financií.

Za Chen nasleduje "kráľovná dotykových displejov " Zhou Qunfei, zakladateľka firmy Lens sídliacej v provincii Chu-nan, ktorá vyrába dotykové displeje pre mobilné zariadenia.

Okrem týchto dvoch kráľovien sa v TOP 10 vlastnoručných miliardárok umiestnili ďalšie štyri Číňanky:

Chen Lihua, čisté imanie 7,2 miliardy USD, firma Fu Wa, Čína

Zhou Qunfei, čisté imanie 6 miliárd USD, firma Lens, Čína

Zhou Xiao Hongwen a manžel Jianhua, čisté imanie 5,5 miliardy USD, firma Tomorrow, Čína

Tina Green a manžel Philip Green, čisté imanie 5,5 miliardy USD, firma Arcadia, Veľká Británia

Chen Chunmei a manžel Gong Hongjia, čisté imanie 5,3 miliardy dolárov, firma Hikvision, Čína

Judy Love a manžel Tom Love, čisté imanie 4,8 miliardy dolárov, firma Love’s Travel Stops, USA





Wu Yajun

Wu Yajun, čisté imanie 4,6 miliardy dolárov, firma Longfor, ČínaZhang Jin, čisté imanie 4,5 miliardy dolárov, firma Nine Dragons Paper, ČínaPeggy Cherng a manžel Andrew Cherng, čisté imanie 4,4 miliardy dolárov, firma Panda Express, USALynda Resnick a manžel Stewart Resnick, čisté imanie 4,2 miliardy dolárov, firma Roll International, USA

Niektoré variácie rebríčka vzniknú podľa toho, aká je metodika hodnotenia, ale v každom prípade treba priznať, že Čína má v tejto oblasti viac než dobré výsledky.