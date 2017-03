Ceny nájmov poľnohospodárskej pôdy v tomto roku porastú o 4,2 %

dnes 11:01 -

Ceny nájmov poľnohospodárskej pôdy naďalej porastú, pričom v roku 2017 by malo ísť o navýšenie v priemere o 4,2 percenta. Veľký záujem je o nákup pôdy, ktorý plánuje sedem z desiatich poľnohospodárskych firiem. Poľnohospodárske spoločnosti majú štyri pätiny obhospodarovaných pozemkov v prenájme, zvýšiť svoj podiel plánuje v tomto roku štvrtina riaditeľov. Vyplýva to z analýzy slovenského poľnohospodárstva za prvý štvrťrok tohto roka, ktorú vypracovala spoločnosť CEEC Research v spolupráci so spoločnosťou O.M.C. Invest.

Ako ďalej z prieskumu vyplýva, zhruba tretina riaditeľov poľnohospodárskych spoločností (30 %) pritom predpokladá zvýšenie nájmov v rozmedzí nula až dve percentá, ďalšia tretina (31 %) predpovedá navýšenie medzi tromi až piatimi percentami. V roku 2018 by rast cien nájmov poľnohospodárskej pôdy mal pokračovať v priemere o 3,6 %.

Nakupovať poľnohospodársku pôdu plánuje podľa CEEC Research v tomto roku sedem z desiatich poľnohospodárskych firiem. Tento podiel je rovnaký v rámci celého sektora bez ohľadu na to, či sú spoločnosti zamerané na rastlinnú alebo živočíšnu výrobu. „Áno, plánujeme nakupovať. Ak je snaha predať pôdu, čo je v súčasnosti najväčší problém, nemávame závažné problémy pri jej odkúpení od pôvodného majiteľa. Problém však je, že pôda sa rôznymi skupinami skupuje bez toho, aby bol prvotne oslovený nájomca,“ uviedla predsedníčka predstavenstva Roľníckeho družstva Cífer Mária Novická.

Podľa predsedu predstavenstva Poľnohospodárskeho družstva Šenkvice Karola Motyku sú problémom pri nákupe pôdy vlastnícke pomery a vysoké nároky na cenu. „Ak budeme mať zdroje na nákup pôdy, určite ten podiel chceme zmeniť. Problém je v cene za pôdu, neprimerane vysoké požiadavky majiteľov pôdy, ktorí cenu ornej pôdy nastavujú ako cenu stavebného pozemku,“ skonštatovala hlavná zootechnička Roľníckeho družstva podielnikov Most pri Bratislave Viera Glasnáková.

Z prieskumu zároveň vyplýva, že slovenské poľnohospodárske spoločnosti a družstvá majú v súčasnosti 79 % pozemkov, ktoré obhospodarujú v prenájme. Tento podiel je pritom rovnaký naprieč celým sektorom bez ohľadu na to, či ide o firmy zamerané na rastlinnú alebo živočíšnu výrobu. Zvýšenie súčasného podielu prenajatej pôdy plánuje v tomto roku štvrtina riaditeľov poľnohospodárskych spoločností, pričom v priemere by sa išlo o 14-percentné navýšenie. O znížení podielu prenajatej pôdy, naopak, hovorí 29 % riaditeľov. Zamýšľaný pokles sa však v priemere pohybuje iba na päťpercentnej úrovni, uzavrela CEEC Research.

CEEC Research je analytickou spoločnosťou, ktorá sa zameriava na výskumy v oblasti poľnohospodárstva, stavebníctva, strojárenstva a verejných zákaziek. Spoločnosť poskytuje analýzy vybraných sektorov od roku 2006, jej služby využíva 17 tisíc spoločností z celého sveta.