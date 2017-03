Okrúhle jubileum: Najväčší akciový trh sveta oslavuje 200 rokov

Zdroj: ČTK

Nemusíte vedieť ako fungujú akciové trhy, ale určite ste už počuli o Wall Street. Názov ulice na dolnom Manhattane dal prezývku newyorskej burze NYSE , New York Stock Exchange, ktorá tu sídli. Najväčšia akciová burza sveta v stredu 8. marca oslavuje 200 rokov od svojho založenia.

Plány na vybudovanie burzy začali v New Yorku už v roku 1792 takzvanou Buttonwoodskou dohodou o obchode s cennými papiermi, ktorú vtedy podpísalo 24 brokerov. Obchodovali sa tu predovšetkým vládne cenné papiere, ako vojnové dlhopisy z vojny o nezávislosť alebo akcie First Bank of the United States.

Oficiálne však bola burza ustanovená až 8. marca 1817 a stala sa tak druhou najstaršou burzou v Spojených štátoch amerických, hneď po burze vo Philadelphii, ktorá vznikla v roku 1790. Terajší názov získala v roku 1863 a o dva roky neskôr sa burza usídlila na svoju súčasnú adresu.



Vo svojich začiatkoch totiž inštitúcia nesídlila v dnešnom burzovom paláci na Broad Street, ale v jedinej prenajatej miestnosti. Do svojho súčasného sídla s bielymi stĺpmi v priečelí sa burza presťahovala cez niekoľko štácií po veľkom požiari New Yorku v roku 1835, ktorý zničil aj jej pôvodné sídlo. Newyorská burza ako jedna z mála na svete stále funguje formou aukcie, čo znamená, že všetky obchody sa odohrávajú na mieste.

Jedným sa symbolov burzy pre širokú verejnosť je tak obrázok prekričujúcich sa obchodníkov v hale s obrazovkami plnými rôznych čísel, grafov a ďalších ukazovateľov. Burza však funguje s masívnou počítačovou podporou.





NYSE bola dve stovky rokov založená na členskom princípe, čo znamenalo, že len členovia burzy sa mohli zúčastniť obchodovania. Počet kresiel, ktorých bolo 1366, bol od roku 1953 konštantný: Získať sa dalo len od iného člena burzy alebo od členskej organizácie. Cena takéhoto obchodu niekedy presiahla aj tri milióny dolárov. Nad obchodovaním každého akciového titulu dohliada burzový špecialista, ktorý nakupuje a predáva neuspokojené príkazy. Okrem špecialistov tu ďalej fungujú makléri, ktorí rokujú väčšie obchody priamo so špecialistom, a to formou verejného kriku ("open outcry ").

Asi najväčšia zmena v histórii burzy prišla v roku 2006, kedy sa NYSE po viac ako 200 rokoch premenila z neziskovej organizácie tvorenej len členmi na verejne obchodovateľnú firmu s akciami ocenenými trhovou hodnotou. Zmena súvisela s akvizíciou elektronickej platformy Archipelago. V novom podniku získali 70 percent akcií bývalí členovia NYSE a 30 percent akcionári Archipelago. V júni 2006 sa potom NYSE dohodla na spojení s európskou burzovou alianciou Euronext, čím vznikol prvý transatlantický burzový trh, a pod názvom NYSE Euronext upevnila svoju pozíciu zďaleka najväčšej burzy na svete.

Najznámejším burzovým indexom je Dow Jonesov index (DJIA), ktorý je v súčasnosti najrozšírenejším a najznámejším svetovým indexom.

NYSE však nemala dosť a tak zatúžila po nemeckej burzovej spoločnosti Deutsche Börse. K nevôli oboch strán však toto spojenie Európska komisia kvôli obave z príliš silného hráča na trhu zablokovala. Nemecký operátor podal na EK žalobu.

Na NYSE Euronext je kótovaných viac ako 2000 spoločností. Firma, ktorá má záujem o registráciu, musí splniť viacero prísnych podmienok. Burza zamestnáva asi 3000 ľudí. Kapitalizácia presahuje 21 biliónov dolárov, denne sa tu zobchodujú cenné papiere za 40 miliárd dolárov, avšak počas svojej 200 rokov dlhej histórie zažil aj niekoľko poriadnych zakopnutí. To zrejme najznámejšie sa odohralo 24. októbra 1929. Do histórie sa zapísalo ako Čierny štvrtok a vyústilo vo Veľkej hospodárskej krízy, ktorá zruinovala mnoho ekonomík po celom svete, alebo "čierny pondelok" z roku 1987. V súvislosti s teroristickými útokmi na USA v septembri 2001 burza dokonca uzavrela na niekoľko dní obchodovanie.