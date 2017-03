Drucker chce diskutovať so šéfom VšZP, komunikáciu ozdravného plánu nezvládol

dnes 13:16 -

Minister zdravotníctva Tomáš Drucker chce ešte v stredu diskutovať s generálnym riaditeľom Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) Miroslavom Kočanom. "Posledné dva týždne boli komunikačne veľmi ťažké, napriek tomu, že sme sa snažili dementovať niektoré veci, ktoré vzišli zo Všeobecnej zdravotnej poisťovne," povedal pred rokovaním vlády.

Drucker pripustil, že sa mu nepodarilo správne odkomunikovať ozdravný plán zdravotnej poisťovne a chystané opatrenia. "Asi sme to možno správne nezvládli. V tomto si musím naliať čistého vína aj smerom ku mne," povedal minister.

V utorok zverejnil premiér Robert Fico na sociálnej sieti video, v ktorom telefonuje s generálnym riaditeľom VšZP a vyzýva ho, aby zahodil ozdravný plán zdravotnej poisťovne. "Premiér sa rozhodol politicky vystúpiť, telefonoval mi a povedal, že teda má s tým politický problém. Ja som ho ubezpečil, že tie opatrenia nebudú namierené proti pacientom. Nie je mi to príjemné, myslím si, že to nie je ani príjemné šéfovi poisťovne. Tak sa udialo, tak sa stalo," reagoval na premiérovo video Drucker.

Podľa šéfa rezortu si Kočan musí sám vyhodnotiť situáciu, do akej miery išlo o zlyhanie. Drucker nechcel konkretizovať, či šéfa VšZP odvolá. "Ja sa musím pozrieť na to, že do akej miery dokážeme stabilizovať Všeobecnú zdravotnú v očiach verejnosti. Ak sme zahasili požiar s nedôverou vo vzťahu k pochybným nákupom a zazmluvneniam, tak nič sme si nepomohli, ak sme vytvorili nový ohníček pochybnosti a ten je, že či Všeobecná zdravotná bude alebo nebude šetriť," povedal Drucker.

Minister zdravotníctva zároveň vylúčil svoje odstúpenie. "V súčasnosti nezvažujem. Ja som pripravený každý deň prísť do práce, plniť si svoju robotu a pokiaľ sa ukáže, že buď nemám dôveru vlády a predsedu vlády, alebo ja budem cítiť, že nedokážem realizovať tie veci, za ktoré som sa prihlásil, tak som pripravený každý deň odstúpiť," povedal Drucker.

Minister taktiež upozornil, že VšZP ozdravný plán nemôže len tak zahodiť, ako k tomu vyzýval premiér. "Pán Kočan si nezaslúži z hľadiska svojej profesionality dehonestáciu, pretože urobil strašne veľa dobrej roboty, komunikačne nezvládol túto tému," konštatoval Drucker.