Vytvorte si svoju vlastnú budúcnosť podľa rád Briana Tracyho

Predáva tisíce svojich kníh, cestuje po celom svete a aj po sedemdesiatke je stále na čele svojej úspešnej spoločnosti, ktorá radí iným, ako sa stať úspešnými. Len pre informáciu obraty Brianovej firmy dosahujú v priemere tržby 250 miliónov dolárov.

Potrebujete tiež poradiť?

02.06.2017 v Prahe a 04.06.2017 zavíta sám veľký Brian Tracy s programom Total Business Mastery s ktorým prešiel celý svet.

Biblia úspechu

V prípade, že by ste sa však chceli čo najlepšie predpripraviť na osobné stretnutie s jedným z najlepších rečníkov a učiteľov predaja súčasnosti, odporúčame siahnuť po jednej (najlepšie po čo najväčšom počte) z jeho publikácií.

Do pozornosti dávame najmä knihu Vytvorte si vlastnú budúcnosť, ktorá je podľa mnohých (a právom) akousi bibliou úspechu. Je povinným čítaním pre každého ambiciózneho človeka, ktorý má životné plány, chce dosiahnuť úspech v kariére či podnikaní a stať sa finančne nezávislým.





Je vám to akési povedomé? A to ste túto publikáciu doposiaľ nečítali? Tak to rýchlo napravte, najlepšie ešte pred odchodom na konferencie.

Kniha Vytvorte si vlastnú budúcnosť je pre všetkých tých, ktorí chcú od života viac. Nezáleží na tom, kde pracujete, či máte vybudovanú závideniahodnú kariéru alebo podnikáte, keď vám nič z toho nerobí radosť ani neprináša zaslúžené uspokojenie. V tom prípade asi nie je všetko tak, ako má byť. Práve Brian Tracy vám so svojimi praktickými, životom overenými princípmi a stratégiami pomôže, aby ste konečne začali v maximálnej miere využívať svoj potenciál a dosiahli vytúžený cieľ, ktorý sa vám momentálne zdá taký vzdialený a nedosiahnuteľný.

Okrem iného sa dozviete, aké sú kriticky dôležité faktory šťastia a čo je potrebné urobiť, aby ste si s ich pomocou začali vytvárať svoju vlastnú budúcnosť.

Naučte sa konečne:

- identifikovať kľúčové zručnosti, ktoré potrebujete k úspechu vo svojej profesii a nájsť spôsob, ako sa v nich zdokonaliť

- vytvoriť si plán osobných cieľov a začať ho okamžite uskutočňovať

- vybudovať si sieť kontaktov a sústrediť okolo seba pozitívnych ľudí, ktorí vám pomôžu napredovať rýchlejšie

- osvojiť si návyky vysoko výkonných ľudí

- vykonať viac práce za menej času a navyše kvalitnejšie

- začať si krok za krokom budovať svoju finančnú nezávislosť

- vypestovať si odvahu, sebavedomie a vytrvalosť, ktoré vám umožnia vysporiadať sa s každou výzvou, čo sa vám postaví do cesty

Žiadne výhovorky!

Brian Tracy a jeho bestsellery hovoria o tom, v čom väčšina z nás robí základnú chybu. Ide o to, že mnoho ľudí si myslí, že úspech je predovšetkým otázkou šťastia a mimoriadneho talentu. Pritom zabúdajú na iný, rozhodujúci prvok, bez ktorého neuspejú ani tí najtalentovanejší: Sebadisciplínu.

Vie, o čom hovorí, respektíve píše. Sám nedokončil ani strednú školu, nezmaturoval, a namiesto toho pracoval a zarábal, kde a ako sa dalo. Až po niekoľkých rokoch manuálnej driny v továrňach či lese si uvedomil, že jeho možnosti ďalšieho postupu a vyhliadky do budúcnosti sú obmedzené. Prišiel na to, že ak sa chce posúvať, musí pre to niečo urobiť. Práve vďaka cieľavedomosti a odhodlaniu dokázal zmeniť svoj život k lepšiemu, vrátil sa k štúdiu, získal vysokoškolský titul aj lepšiu prácu, až kým nezačal o svojej náročnej ceste prednášať iným.





Je presvedčený o tom, že každý má túto šancu, možnosť zmeniť zabehnuté a obrátiť svoj život k lepšiemu. Tak, ako sa to podarilo jemu, sa to môže podariť aj vám. Len sa je potrebné naučiť byť disciplinovaní, mať pod kontrolou svoj čas, emócie, koncentráciu.

Brian Tracy všetko toto dokonale ovláda, ale nenaučil sa to zo dňa na deň. Tomuto umeniu sebadisciplíny sa učil postupne, až dosiahol úspech v obchode, marketingu, investičnej a realitnej oblasti, ako aj vo sfére poradenstva pri vedení ľudí. Dnes mu právom patrí miesto medzi TOP špičkou v odbore, veď za vyše tridsať rokov prednášania motivoval viac ako štyri milióny ľudí a napísal viac ako 70 úspešných knižných titulov.

Uznajte, že je to pre Vás veľká príležitosť učiť sa od najlepších. Len teraz a celkom výnimočne Brian Tracy v Prahe 02.06.2017 a 04.06.2017 v Bratislave.

One day MBA s Brianom Tracym