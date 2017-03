Čo dokázalo vzkriesiť ruskú ekonomiku: Zbrane a ropa

Zdroj: bloomberg

Foto: TASR/AP

dnes 10:48 -

Analytici tvrdia, že áno, aj keď tamojší štatistický úrad nevydal oficiálne výsledky štvrťročných zmien HDP od roku 2015. Revidované údaje ruskej centrálnej banky ukazujú, že HDP bolo v čiernych číslach. Jedným z dôvodov, prečo produkt rástol, je aj zbrojenie za vlády Vladimira Putina. Agentúra Bloomberg uviedla, že ide o najväčšie zbrojenie od čias studenej vojny. "Prvé dáta roku 2017 ukazujú, že Rusko čaká v tomto roku ďalšie ekonomické vzkriesenie. Väčšia priemyselná aktivita už v januári bola pravdepodobne podporená silnejším rubľom, nižšou infláciou a lepšie domácim dopytom," uviedol ekonóm ING v Moskve Dimitrij Polevov.





Rusku pomohla hlavne ropa. Regulácia ťažby OPEC z novembra minulého roka Rusku vďaka vyšším cenám prospieva. Ruská federácia už tak v ťažbe dokonca predbehla aj Saudskú Arábiu a stala sa tak najväčším ťažiarom čierneho zlata na svete. V roku 2016 predstavovali príjmy z predaja ropy a zemného plynu 40 % všetkých príjmov ruskej veľmoci. "Mnohé sektory mimo energetiku boli v roku 2016 príjemným prekvapením. Pre štrukturálne zmeny ekonomiky je rast ostatných segmentov v dlhodobom horizonte oveľa dôležitejšie, než je zvýšenie cien a produkcie ropy," uviedol analytik Danske Bank Vladimir Mikhlashevsky.





Všetci ruskí politici svorne tvrdia, že ich krajina je už na sankcie "zvyknutá" a môže tak bez problémov fungovať. Pozitívnou správou pre Rusko je v tomto smere Trumpova zahraničná politika, ktorá by mohla sankčné problémy utlmiť. Podľa ekonómov oslovených agentúrou Bloomberg by mohol rubeľ po znížení sankcií posilniť o päť až desať percent. HDP by sa tiež zvýšilo, a to podľa prieskumu asi o dve desatiny percenta v tomto roku a o pol percenta v roku budúcom.





Podľa šéfky ruskej centrálnej banky Elviry Nabiullinovej je potrebné pristúpiť k reformným krokom. V opačnom prípade sa obáva, že rast môže byť maximálne 1,5 – 2 %, čo nie je to, čo nie je cieľ, aký si predstavuje Putin. Ruský prezident preto poveril ministra hospodárstva Maxima Oreškina, aby pripravil plán na zrýchlenie rastu. Hlavným cieľom by malo byť vyrovnanie tempa rastu ruskej a svetovej ekonomiky do roku 2019.