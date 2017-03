Výkupy budú pokračovať: ECB chce nastavenia podržať, napriek rastúcej inflácii

Zdroj: CNBC;Reuters

Foto: SITA/AP

dnes 9:59 -

"Vzostup celkovej inflácie v eurozóne späť na magické 2 percentá, kritici ECB budú presvedčený, že nadišiel čas na ukončenie taperingu," píše Carsten Brzeski, hlavný ekonóm ING. "Podľa nášho názoru ale nebudú chcieť pridať nejakú nový neistotu v predvečer dvoch dôležitých volieb v eurozóne."

Očakáva sa, že ECB zvýši svoj inflačný výhľad pre tento rok, keď zverejnení svoju štvrťročnú prognózu inflácie a rastu pre budúce 3 roky, do roku 2019. V nej bude pravdepodobne držať odhad inflácie do roku 2019 na 1,7 percenta. Neočakávajú sa žiadne ďalšie zmeny v masívnom programe kvantitatívneho uvoľňovania, nákupe dlhopisov centrálnou bankou. "Dôležité je, aby sa zabránilo naplneniu očakávania ďalšieho znižovania QE. Nie je nepravdepodobné, že by ECB zmenila svoj výhľad do roku 2019 z 1,7 percenta, čo je mierne pod jej cieľom," píše Anatoli Annenkov, pozorovateľ ECB zo skupiny Société Générale vo svojej poznámke. "Udržateľnosť výhľadu rastu a prípadné druhé kolo, či efekty premietnuté do jadrovej inflácie, na to bude klásť hlavný dôraz tento rok ECB."

Kým spotrebiteľské ceny v eurozóne vzrástli o 2 percentá vo februári, čo je najvyššia ročná miera inflácie od januára 2013, jadrová inflácia je stále nízka, na 0,9 percenta. Dôvodom je, že číslo zahŕňa nestabilné ceny energií, ako je ropa, ktorá od januára 2016 takmer zdvojnásobila a je vnímaná ako hlavný motor inflačného vzostupu.





Ekonomický rast v eurozóne je silný. Prieskum medzi nákupnými manažérmi PMI Composite, dosiahol vo februári 56 bodov, čo je takmer šesťročný vrchol. Podporu predstavovali vysoké objemy nových objednávok a export podporovaný výrobcami v regióne, zároveň aj sektor služieb posilnil. "Zrýchlenie rastu, zamestnanosti a cien naznačujú, že analytici začnú skracovať svoje očakávania, kedy by ECB mohla začať upúšťať od svojich stimulov," myslí si Chris Williamson, hlavný obchodný ekonóm IHS Markit.



Oslabovanie QE, alebo odklon od ultra uvoľnenej menovej politiky, s najväčšou pravdepodobnosťou nebude na programe dňa v tomto roku vôbec. Ekonómovia oslovení agentúrou Reuters sa v názoroch na politiku ECB rozchádzajú. Vznikli dve skupiny, podľa toho, čo by malo od ECB prísť ako prvé. Či to bude zmena vedenia v ECB, alebo zníženie mesačných nákupov aktív. Tí, ktorí veria, že to bude zníženie mesačných nákupov aktív, očakávajú, že sa tak stane len v budúcom roku.