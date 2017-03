Ceny ropy stagnujú, cena Brentu sa pohybuje pod 56 USD/barel

dnes 20:16 -

Po predchádzajúcom raste ceny ropy viac-menej stagnovali, k čomu na jednej strane prispeli vyjadrenia predstaviteľov Saudskej Arábie a na druhej očakávania trhov, že zásoby ropy v USA pokračovali v raste aj minulý týždeň.

Na konferencii o energetike CERAWeek v americkom Houstone saudskoarabský minister energetiky Chálid al-Fálih uviedol, že dohoda štátov Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a niektorých krajín mimo ropného kartelu o obmedzení produkcie pomohla zlepšiť na ropnom trhu fundamenty v oblasti dopytu a ponuky. Chálid ale zároveň upozornil, že sa o to pričinila najmä Saudská Arábia, ktorá znížila svoju produkciu viac, než pôvodne prisľúbila. Producenti by sa mali stretnúť opäť v máji, keď by sa malo rozhodnúť o prípadnom predĺžení dohody o obmedzení produkcie.

Trhy zároveň čakajú na informácie z amerického trhu o vývoji zásob ropy za minulý týždeň. Počítajú pritom s tým, že ropné zásoby opäť vzrástli, už deviaty týždeň po sebe. Ak by sa tak stalo, zásoby ropy zaznamenajú v USA nový rekord. Americký ropný inštitút (API) oznámi svoje odhady dnes, kľúčová správa amerického ministerstva energetiky bude známa v stredu 8. marca.

Cena severomorskej ropy Brent s dodávkou v máji klesla do 19.28 h SEČ o štyri centy na 55,97 USD (52,92 eura) za barel (159 litrov). Naopak, cena americkej ľahkej ropy WTI s aprílovým kontraktom zaznamenala mierny rast o tri centy na 53,23 USD/barel.