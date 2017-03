dnes 12:31 -

Štatút významnej investície neznamená vynechanie konaní, len ich zrýchlenie skrátením konaní. Na margo žiadosti investora novej autobusovej stanice v Bratislave HB Reavis o vydanie osvedčenia o významnej investícii to pre TASR uviedlo Ministerstvo hospodárstva (MH) SR.

Ministerstvo sa k tejto žiadosti vyjadrí až po dôkladnom preštudovaní predloženej dokumentácie. Žiadosť sa má týkať projektu novej autobusovej stanice v bratislavskom Ružinove, v lokalite Nivy i návrhu dopravného odľahčenia zóny a širšieho okolia prostredníctvom nadzemnej elektrickej dráhy.

Štatút môže podľa HB Reavis priniesť zrýchlenie administratívnych procesov pri budovaní novej štvrte. "Vzhľadom na objem investícií vo výške viac ako jedna miliarda eur, ktoré plánujeme v zóne Nivy a priľahlých lokalitách investovať, sme sa rozhodli využiť možnosť, vďaka ktorej efektívne skrátime proces budovania novej mestskej štvrte. Ide nám hlavne o zrýchlenie procesu a efektívne využitie času a prostriedkov, nie o získanie finančných stimulov," priblížil výkonný riaditeľ HB Reavis Slovakia Adrián Rác.

Významná investícia je podľa zákona stavba, na ktorej výstavbu je potrebných najmenej 100 miliónov eur. Je národohospodársky významná, alebo jej realizáciou sa vytvorí najmenej 300 nových pracovných miest. Vláda musí o nej rozhodnúť, že jej výstavba je vo verejnom záujme.

"Ministerstvo predloží na základe žiadosti vláde na schválenie návrh na vydanie osvedčenia o významnej investícii a do 15 dní od schválenia návrhu vládou vydá ministerstvo osvedčenie o významnej investícii," priblížil postup rezort hospodárstva.

Výstavba novej autobusovej stanice v Bratislave sa má začať v júli. Hotová by mala byť v roku 2020. Do projektu Stanica Nivy chce developer investovať 345 miliónov eur. Do obnovy dopravnej a technickej infraštruktúry v okolí ďalších 24 miliónov eur. Investor plánuje postaviť aj elektrickú nadzemnú dráhu, spájať by mala lokalitu Nivy s bratislavskou Petržalkou. V mestskej časti Petržalka chce vybudovať aj veľkokapacitný parkovací dom.